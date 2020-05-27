嘉邑行善團前總幹事遭訴殺人未遂　執行長今再告妨害名譽

嘉義市嘉邑行善團前總幹事王貴禾，因不滿總幹事職務被解聘，懷疑是行善團執行長邱楹棟從中作梗，去(108)年10月9日衝動持菜刀砍傷邱的頭部和左手後向警方自首，今(27)日嘉義地檢署發布對王貴禾以殺人未遂罪起訴，執行長邱楹棟今日也具狀對王貴禾提告妨害名譽罪。據了解，王貴禾與邱楹棟原係好友，並同時在嘉義市嘉邑善團擔任總幹事與執行長，一起為社會做舖橋、造路、救災、救難的公益，後因故與時任嘉邑行善團之理事長蔡萬華及邱楹棟等人理念不合，而漸行漸遠。王貴禾的總幹事職務後來被嘉邑行善團理、監事會議，以臨時動議程序「解聘」，王因而懷疑是邱楹棟暗中策動，而心懷怨恨。伺邱楹棟在辦公室時，前往興師問罪，一時氣憤轉身前往廚房，隨意挑選一把菜刀砍傷邱楹棟的頭部及左前臂後，以行動電話撥打110，向警察供稱其持刀傷人，接著又撥打119呼叫救護車將邱楹棟送醫救治。王貴禾因而遭嘉義地檢署以殺人未遂罪起訴。今天早上，嘉義地檢署發布對王貴禾起訴訊息，邱楹棟再對王貴禾以涉嫌妨害名譽罪，具狀依法提出告訴。邱表示，被告(王貴禾)為將其殺人未遂之犯行合理化，一再以正義之神自居，多次向嘉邑行善團之理事、監事、顧問及義工等人寄發或散布不實內容之信件，指「董事長蔡萬華、執行長邱楹棟卻違反法令規定，在還未准予登記前且未經董事會之同意之情況下，竟於108年5月6日就私自開戶」、「蔡萬華及邱楹棟等人又聯手操弄會員代表選舉，對外將招募新入會員，左右會員代表當選席次，進而掌控下屆理事會，以把持操弄行善團，為所欲為，非常可惡」等等，種種不實的指摘已造成對告訴人(邱楹棟)名譽上損害。