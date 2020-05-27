注意！錯過黃金治療期　恐成弱視童

▲醫師建議，孩子在3到4歲左右、會比視力後，帶孩子至醫院或診所的眼科做詳細檢查。（圖／奇美醫學中心提供）

弱視，是指視力無法用眼鏡矯正至0.8以上，最常見孩童單側視力不佳的主因即為弱視，奇美醫學中心眼科部主治醫師林昕穎表示，若孩童有早產、發展遲緩或是家族史，造成弱視的可能性也會提升。林昕穎指出，憑藉落在視網膜上的清晰影像，視覺功能得以在0至6歲間逐漸發育，慢慢才能像成年人一樣看到1.0，若在發育過程中，沒有清晰的影像輔助，就會形成弱視。弱視的成因分為屈光不正型、斜視型及剝奪型，而屈光不正型又分為高度近視、遠視、散光使影像不清，或是兩眼度數差距大，使大腦選擇性接受優勢眼的影像。斜視型係因大腦接收到兩個不同的影像，並抑制斜視眼所提供的影像；而剝奪型則是眼睛結構上的問題，造成阻礙光線進入，例如先天性白內障、眼皮下垂或角膜混濁。弱視是無法預防的，造成的影響又相當可怕，要如何早期發現早期治療呢？林昕穎表示，除了幼稚園、小學定期的學童視力健檢外，家長在家可以指導小朋友看視力表，在3到4歲左右、會比視力後，帶孩子至醫院或診所的眼科做詳細檢查。林昕穎強調，弱視的黃金治療期在6歲左右，一但過了弱視的黃金治療期，孩童的視力程度可能也已定型，無法有太大進步。治療弱視的原則，是要讓清晰影像重新落在視網膜黃斑部上，若是因為屈光不正（包括高度遠視、近視、散光或是不等視），就要配戴正確度數的眼鏡矯正，並輔以遮眼治療或是弱視訓練。若弱視是由斜視引起，則必須針對斜視情形接受手術矯治；若因先天性白內障、眼皮下垂或是角膜混濁，則要以手術處理遮蔽光線的主因，再視情況輔以鏡片矯正。無論採取何種治療方法，最重要的是需要家長、小朋友和醫師三方一起配合努力，定期回診追蹤視力狀況。若配了眼鏡但小朋友卻沒有佩戴，或是遮眼治療沒徹底執行，將會導致治療成效不彰。另外，有實行遮眼法治療的小朋友更要定期回診，以免遮眼過度導致原本視力好的眼睛反而變弱視。林昕穎自次強調，弱視並非無法治療，早期診斷、及時治療能讓寶貝在未來能看清楚美麗的世界，家裡有小寶寶的家長們，記得在寶貝3到4歲左右，趕快帶去眼科做詳細檢查。