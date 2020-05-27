影／61口罩解禁　初步規劃每人購買限2或3盒

▲國內口罩將在6月1日解禁，華新目前接單及洽談中的訂單都訂到年底，包括美國2億片、歐洲三千萬片、日本二千萬片、香港一千萬片。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.27）

中央流行疫情指揮中心日前宣布國內口罩將在6月1日解禁，解禁後廠商可外銷可國內通路販售，華新醫材董事長鄭永柱今（27）日說，未來政府每日徵收800萬片，剩餘1200萬片由業者自由販賣，至於未來口罩價格，因原物料上漲超過100％以上，預估未來口罩零售價每片約10元左右。

▲華新觀光工廠也預計在6月6日重新開放對外販售口罩（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.27）

鄭永柱表示，因為從疫情開始，所有原物料皆上漲，醫療口罩國際價格也翻漲3至4倍以上，因此國內口罩價格調整是必然的，雖然解禁自由通路販售，但口罩實名制還是會實行到月底，其用意就是為了穩定價格，呼籲民眾勿過度恐慌。

鄭永柱說，國外客戶聽到消息已頻催出貨，目前已接單和洽談中的包括美日歐國家訂單約有二億多片，而華新觀光工廠也預計在6月6日重新開放對外販售口罩；這幾天華新的電話和mail都接不完，海外客戶頻頻來確認何時能出貨，目前接單及洽談中的訂單都訂到年底，包括美國2億片、歐洲三千萬片、日本二千萬片、香港一千萬片。

▲6月1日解禁，華新目前擴大招募人力，需要再增加員工約20人。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.27）

鄭永柱表示，隨著全球流行疫情趨緩，海外口罩需求已不像先前那樣急迫，加上中國佔全球7成產量加速生產，已漸漸補上供應，雖然有人建議政府提早開放外銷，台灣能賺到更多外匯，不過他認為，政府有防疫考量，也確實達到良好成效，這是國人共同努力的驕傲。

華新目前每日產能是70 萬片，解禁後每日仍需受徵用22萬片，最近也再增購三台機組，預計到7月17條產線能提高日產能百萬片，月產能2500萬片，國軍支援人力也將在6月退場，所以華新目前擴大招募人力，需要再增加員工約20人，包括品檢員、機台技術員等底薪加上加班津貼及獎金能有4萬5千元。

▲華新醫材董事長鄭永柱說，初步規劃對於民眾採購仍會有一人2或3盒的限制。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.27）

鄭永柱強調，觀光工廠部分，因為目前還在拚國家隊，最後一批在月底送出後，場內也沒有口罩能賣給顧客，會先備足內銷口罩數量後，國內各通路與觀光工廠會再同步上架銷售，預計在6月1日解禁後的一周後重新開放，初步規劃對於民眾採購仍會有一人2或3盒的限制。