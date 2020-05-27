雲林因應後疫期時代來臨　翻轉農業新定位

雲林縣政府因應後疫期時代來臨，進行農業轉型改變。日前舉辦「後疫情時代-雲林農業發展的機會與挑戰焦點座談會」，邀請臺灣大學、雲林科大、虎尾科大、環球科大、台灣冷鏈協會、雲縣農會、雲林物流等50名專家學者參與，聚焦「農漁畜產銷結構與永續經營」及「跨域加值與國際拓銷」兩大議題，全視角討論疫情過後，對於雲林農業之關鍵影響。
新型冠狀病毒疫情持續蔓延，雲林農業正面臨前所未有的危機，重創稻米、蔬菜、水果、畜產、花卉，甚至休閒農業經濟，並且已改變農業市場供需模式，是必因應後疫期時代來臨，進行農業轉型改變，期望藉由意見交流彙整重要共識，作為雲林農業政策推動之基礎。
縣長張麗善表示，新型冠狀病毒（Covid-19）疫情既是一項危機，同時也是蛻變翻轉的契機。期望藉由此次座談會匯聚各方農業專家學者與產業先進諫言，幫助釐清疫後雲林農業未來走向，為後續的政策和產業推展鋪路。
農業處長魏勝德表示，疫情期間各國短期限制貿易措施，造成農業市場些許扭曲，除了復甦與振興各項方案外，更需要在生產、加工、物流、農產品保存方面融合整合，花更多心思找出市場需求與改變，雲林農業才能在後疫情時代主動取得先機。
魏勝德處長進一步說明，本次座談會研討結論，縣府後續規劃研擬相關行動方案，希望能吸引更多在地青農、農企業、合作社等看見雲林農業後疫情時代的願景，願意進一步參與合作，打開雲林良品的知名度與行銷通路，讓雲林幸福上場。
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