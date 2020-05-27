影／2020鹿港龍王祭　530龍山寺登場

「不忍瘟疫誤蒼生、為灑甘露下凡塵」！彰化縣文化局今（27）日舉行罕見「龍王賜甘露」祈安吉祥法會，讓人直呼神奇，觀世音菩薩「不忍瘟疫誤蒼生、為灑甘露下凡塵」道盡儀式背後意義，讓信徒們感動慈悲的力量。
「龍王賜甘露」殊勝儀式，今（27）日由彰化縣長王惠美等人於鹿港龍山寺舉行，以供香、供果、供花三獻禮，祈求觀音菩薩、龍王尊神廣施甘露，佑民平安度過疫情。除了一般咸認5月為毒月外，適逢新冠肺炎疫情，更有特殊意義，嘉賓共同祈求能讓疫情早日結束，護佑全民，並迎接端午重頭大戲「龍舟競賽」。
王惠美指出，農曆5月的端午節即將來臨，由於新冠肺炎疫情在3月非常嚴峻，原本決定今年停辦鹿港慶端陽活動，但因台灣抗疫非常成功，現在疫情已經緩和，縣府加快腳步，配合中央流行疫情指揮中心的防疫，將龍舟賽縮小規模，同時縮短時間的方式，讓傳統的划龍舟及鹿港慶端陽活動能夠延續。
彰化縣鹿港龍舟賽主委凃淑媚表示，今年活動雖然縮小規模，但有關龍王祭的慶典還是依照過往的模式進行，為配合防疫，龍舟遊街部分縮減為3艘，減少人群聚集。觀世音菩薩手中握有一瓶甘露水，祈求觀世音菩薩賜甘露給需要的民眾，一連串的祈福活動也揭開龍舟錦標賽的序幕，6月24、25日從上午9時到下午5點。
鹿港鎮長許志宏指出，今年慶端陽的龍舟賽因受到疫情影響規模有縮小，但是鹿港鎮公所也舉辦了鹿港四季紅笑傲慶端陽的活動，在公會堂、藝術村都有一連串包括立蛋、DIY等活動，遊鹿港、吃小吃，歡迎民眾規劃2至3天行程來鹿港旅遊。
福興鄉長蔣煙燈進一步指出，邀請全國的好朋友們來到福興鄉及鹿港鎮旅遊，共同參與慶端陽、賽龍舟的活動，王惠美說，過去認為農曆5月是毒月，因為5月天氣熱，蚊蟲比較多，相對疫情也會比較多，所以龍王、觀世音菩薩特別大發慈悲，透過法會將甘露水給需要的鄉親，除了一般咸認5月為毒月外，時值新冠肺炎，共同祈求能讓疫情早日結束，護佑全民，並迎接端午重頭大戲「龍舟競賽」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。