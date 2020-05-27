影／2020鹿港龍王祭　530龍山寺登場

「不忍瘟疫誤蒼生、為灑甘露下凡塵」！彰化縣文化局今（27）日舉行罕見「龍王賜甘露」祈安吉祥法會，讓人直呼神奇，觀世音菩薩「不忍瘟疫誤蒼生、為灑甘露下凡塵」道盡儀式背後意義，讓信徒們感動慈悲的力量。

▲彰化縣長王惠美等人於鹿港龍山寺祈求觀音菩薩、龍王尊神廣施甘露，佑民平安度過疫情。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.27）

「龍王賜甘露」殊勝儀式，今（27）日由彰化縣長王惠美等人於鹿港龍山寺舉行，以供香、供果、供花三獻禮，祈求觀音菩薩、龍王尊神廣施甘露，佑民平安度過疫情。除了一般咸認5月為毒月外，適逢新冠肺炎疫情，更有特殊意義，嘉賓共同祈求能讓疫情早日結束，護佑全民，並迎接端午重頭大戲「龍舟競賽」。

王惠美指出，農曆5月的端午節即將來臨，由於新冠肺炎疫情在3月非常嚴峻，原本決定今年停辦鹿港慶端陽活動，但因台灣抗疫非常成功，現在疫情已經緩和，縣府加快腳步，配合中央流行疫情指揮中心的防疫，將龍舟賽縮小規模，同時縮短時間的方式，讓傳統的划龍舟及鹿港慶端陽活動能夠延續。

▲鹿港龍山寺舉行觀世音菩薩為甘露水加持。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.27）

彰化縣鹿港龍舟賽主委凃淑媚表示，今年活動雖然縮小規模，但有關龍王祭的慶典還是依照過往的模式進行，為配合防疫，龍舟遊街部分縮減為3艘，減少人群聚集。觀世音菩薩手中握有一瓶甘露水，祈求觀世音菩薩賜甘露給需要的民眾，一連串的祈福活動也揭開龍舟錦標賽的序幕，6月24、25日從上午9時到下午5點。

鹿港鎮長許志宏指出，今年慶端陽的龍舟賽因受到疫情影響規模有縮小，但是鹿港鎮公所也舉辦了鹿港四季紅笑傲慶端陽的活動，在公會堂、藝術村都有一連串包括立蛋、DIY等活動，遊鹿港、吃小吃，歡迎民眾規劃2至3天行程來鹿港旅遊。

▲鹿港龍山寺的龍王尊神是民國五十五年由鹿港雕刻匠師郭天來重新雕塑，此龍王尊神有別於一般的造型。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.27）

福興鄉長蔣煙燈進一步指出，邀請全國的好朋友們來到福興鄉及鹿港鎮旅遊，共同參與慶端陽、賽龍舟的活動，王惠美說，過去認為農曆5月是毒月，因為5月天氣熱，蚊蟲比較多，相對疫情也會比較多，所以龍王、觀世音菩薩特別大發慈悲，透過法會將甘露水給需要的鄉親，除了一般咸認5月為毒月外，時值新冠肺炎，共同祈求能讓疫情早日結束，護佑全民，並迎接端午重頭大戲「龍舟競賽」。