警局新闢藝文走廊　書法家現場揮毫

▲雲林縣警察局虎尾分局藝文走廊揭牌典禮。（左起）雲林縣警察局虎尾分局分局長郝心誠、書法大師阮威旭。（圖／記者洪佳伶攝,2020.05.27）

▲雲林縣警察局虎尾分局藝文走廊揭牌典禮。（左起）雲林縣警察局虎尾分局分局長郝心誠、書法大師葛建浤。（圖／記者洪佳伶攝,2020.05.27）

雲林縣警察局虎尾分局藝文走廊今（27）日舉行揭牌典禮，由分局長郝心誠主持揭牌典禮，雲林國樂大師陳信華老師的古箏表演開場以及書法大師阮威旭、葛建浤現場揮毫，加上巴登咖啡熱情贊助雲林遠近馳名的咖啡，讓揭牌典禮現場充滿咖啡香以及文藝氣息。虎尾分局分局長郝心誠鑑於同仁的工作平時繁重、辛勞，於是規畫了今天的藝文走廊邀請各方藝術家的作品進駐，讓大家在平常執勤、上班之餘，有地方讓心靈休息一下、提升文藝氣息，並且期望藉此翻轉平時警察威嚴的形象。藝文走廊的設立也和分局長郝心誠平時的興趣有很大的關係，其在金門擔任分局長期間喜歡上自己動手捏製當地的守護神風獅爺之陶藝，當來到虎尾分局任職時，因緣際會認識陳永礎老師，進而向其拜師學藝，也輾轉得知雲林榮民之家有藝文走廊，便借鏡於此在虎尾分局設立藝文走廊。典禮中邀請到書法大師阮威旭、陳永礎大師、陳誠大師、雲林榮民之家林立才主任、榮民服務處邵更新處長、嘉義縣榮民服務處郭豫臨處長、雲林縣青溪新文藝學會理事長葛建浤先生、雲林縣藝文學會理事長林周生大師、虎尾科技大學廖敦如教授、雲林縣政府文化觀光處科長陳世訓等共同揭牌。虎尾分局分局長郝心誠向在場的參加揭牌典禮之所有貴賓表示致謝外，亦期望所有警察同仁能在工作之餘增添藝文氣息、培養良好的休閒嗜好，適度紓解工作壓力，提升工作品質。