影／家扶人捐20萬元全數認購盆栽　再捐義賣

▲林世明表示，看到家扶人員每天為全縣3600多個弱勢兒童付出，讓他非常感動，希望能夠幫上一點忙。（圖／記者陳雅芳翻，2020.05.27）

彰化縣警察局交通隊長林世明25日上任，接到各界致賀的30多盆盆栽，林世明決定將大家的好意，化作大愛，主動連繫彰化家扶中心提供義賣，所得全做為扶幼捐款，彰化縣不動產開發商業同業公會理事長吳水富立刻響應，以20萬元全數認購在全部捐出給家扶作第2次義賣，讓愛繼續循環下去。

▲彰化縣不動產開發商業同業公會理事長吳水富立刻響應，以20萬元全數認購在全部捐出給家扶作第2次義賣，讓愛繼續循環下去。（圖／記者陳雅芳翻，2020.05.27）

林世明上任獲各界慶賀的蘭花擺滿交通隊走道，政商界、媒體界擠爆會議室，方仰寧還對林世明打趣說：「你的人緣很好唷！」林世明實則盤算要把這些蘭花做個最妥善的運用，突然靈機一動，想到彰化家扶中心最近正在辦理義賣活動，立即與家扶聯繫，要把各界贈送的40盆蘭花全部捐給家扶義賣。

彰化縣義交大隊長同時也是彰化縣不動產開發商業同業公會理事長吳水富，得知林世明把蘭花捐給家扶義賣，立即向家扶表明要以20萬元買下這40盆蘭花，並把蘭花再全部捐給家扶，以愛心接力方式進行第2次義賣，讓家扶人員驚喜。

▲彰化縣警察局交通隊長林世明25日上任，接到各界致賀的30多盆盆栽，林世明主動連繫彰化家扶中心提供義賣。（圖／記者陳雅芳翻，2020.05.27）

今（27）日捐贈儀式林世明表示，看到家扶人員每天為全縣3600多個弱勢兒童付出，讓他非常感動，希望能夠幫上一點忙；吳水富則說，他本身是義交大隊長，又是家扶永久認養人，一定要站出來相挺。

家扶中心主任王震光說，今年募款情形每況愈下，這20萬元是今年首度收到最大筆的善款，他們相當感謝林世明、吳水富的愛心響應，也希望各界能共襄盛舉，一起來幫助弱勢的家扶兒。

▲家扶中心主任王震光說，今年募款情形每況愈下，這20萬元是今年首度收到最大筆的善款。（圖／記者陳雅芳翻，2020.05.27）

王震光說，今年初以來，因新冠肺炎疫情影響，募款情形就每下愈況，由於各項社團活動暫停，行動也受到限制，謝謝交通隊長林世明在警察局刑事警察大隊副大隊長時，提供機會給予受家扶扶助的單親媽媽環境清潔賺取費用，今年4月份彰化家扶連續每週六在市場義賣時，夫妻倆也一同前來攤位關心，並響應購買許多水果。