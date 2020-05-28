民眾看著首發公車跑了？議長親自體驗通勤

為深入了解民眾日常通勤的實際情況，桃園市議會議長邱奕勝今(28)日與朱珍瑤議員、呂淑真議員、劉茂群議員、呂林小鳳議員等於上午6:45一同試乘713線公車，並一路搭至大草厝站，用實際行動體驗民眾擠公車的心情。桃園市713公車為八德至捷運土城永寧站的重要路線，沿途行經經建國路、和平路、八德區公所等人口稠密地點，因而往往在第五站前後就已塞滿通勤的民眾，而邱奕勝議長在得知相關情形後，即召集八德區議員同仁與交通局人員一同搭乘713線公車，除了實際體驗民眾的日常外，也希望透過這種方式，能夠儘快找到舒緩載運量的方法，使市民朋友能早日不需再為擠公車所苦。邱奕勝說，這次的試乘從一早出發，由第一站開始到上交流道前的大草厝站，可以體會到搭乘713、715、715A號公車的市民朋友是非常的辛苦，尤其塞車時間過於漫長，確實是會影響到往來台北上班民眾寶貴的時間，希望能夠儘快改善。在經過實際試乘後，桃園市政府交通局表示，後續初步規劃在上班時間的尖峰時刻，於6:30至7:00能夠再加開一個班次，同時也能使班次間的間隔大幅縮短，讓依賴713線公車通勤的民眾能夠有更舒適的搭乘品質，另外對於捷運工程造成的交通壅塞情形，將會與相關單位再進行協調改善方式。