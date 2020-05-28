盧秀燕民調全台倒數第一　議員：讓人汗顏

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「遠見」雜誌今(28) 日公布2020縣市長施政滿意度調查，六都之中，因高雄市長韓國瑜6月6日有罷免投票，不能公布民調，台中市長盧秀燕敬陪末座市議會今進行業務質詢，議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤表示，讓人汗顏，希望盧團隊上緊發條，加快建設腳步。台中市副市長令狐榮達回應，每份民調市府都會作為參考依據，繼續努力。議員陳淑華表示，針對遠見雜誌縣市長施政調查，扣除高雄，市長盧秀燕竟然在其餘五都的滿意度名列倒數第一，施政分數更是全國所有縣市的最後一名，凸顯出盧秀燕施政內容空洞、施政毫無方向，對台中市的未來讓市民感受不到，無怪乎盧秀燕的施政成績落到全國最後一名。陳淑華痛批，施政首重感受性，盧秀燕的施政不痛不癢，行政沒要點、做事沒重點，如果問市民盧秀燕一年半做了什麼？市民是講不出所以然的，如果問市民盧秀燕的施政會帶給台中市什麼？答案一樣不知道。議員邱素貞則期勉盧團隊要上緊發條，加快建設腳步邱素貞說，盧秀燕最近的行程，不是開工剪綵，就是落成啟用，很多建設都是沿襲前市府林佳龍時代的施政，展望未來，期盼盧市長提出具體可行施政方針，才不負選民支持。陳淑華、邱素貞、蕭隆澤共同表示，盧秀燕照這樣沒有方向的施政，市民不知道盧秀燕在做什麼，不知道要帶領台中往何處去，台中市恐怕都要長期陷入施政成績全國倒數困境。市府新聞局長黃國瑋表示，短期民調有高有低，市府會虛心接受任何值得參考的建議，更加努力回應市民期待。黃國瑋也指出，盧市長上任後專注推動市政，延宕12年的大智路今年8月即將打通，等了20年的水湳國際會展中心去年動工，6年3度流標的綠美圖也在去年動工。不僅如此，盧市長更將公托公幼倍增視為最重要的政見之一，公幼4年內將新設180班，要讓年輕人願生樂養，市府將持續努力，提供市民更好的生活品質。