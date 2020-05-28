「荔枝椿象」恐怖臭液讓皮膚潰爛　政府教你一招使蟲窒息

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每年四、五月是「荔枝椿象」產卵盛期，該蟲附著在職務上會造成落花落果，甚至整株枯死，且成蟲臭液會造成皮膚灼熱、潰爛，噴濺到眼睛也可能導致失明新北市政府提醒，若在家中發現蟲體，可用肥皂水噴灑蟲體腹部，使其呼吸作用受阻窒息。新北市綠美化環境景觀處表示，「荔枝椿象」又俗稱臭屁蟲，成蟲產卵期自3月中旬起，以4、5月為產卵盛期，成蟲蟲體以具刺吸式口器吸食嫩芽、嫩梢、花穗及幼果汁液，導致落花、落果，甚至整個植株枯死。當荔枝椿象受到驚擾時，會分泌出臭液，皮膚觸碰會有灼熱感或潰爛，噴濺到眼睛亦可能會導致失明。荔枝椿象防治項目包含化學防治、生物防治和物理防治，化學防治即1月下旬至3月開花期前，實施2〜3次藥劑防治；生物防治是配合開花時期，停止施藥，改以施放天敵平腹小蜂防治；物理防治是在開花及結果期，荔枝椿象進入若蟲期尚不具飛行能力，可搖動或敲打枝葉震落蟲體，並於樹木主幹基部塗佈一圈黏膠，防止掉落地面的若蟲爬回樹上。新北市政府綠美化環境景觀處提醒，民眾如果在公園綠地或行道樹上發現時，請與荔枝椿象保持距離，勿直接觸碰蟲體，並可撥打1999市民熱線通報新北市政府，以利即時實施防治作業。若於居家環境發現時，可善用荔枝椿象呼吸器官在腹部的特性，以隨手可得的肥皂水噴灑蟲體腹部，使其呼吸作用受阻窒息，達到防治的成效。若不慎觸碰荔枝椿象分泌的臭液，需用大量清水沖洗患部，若出現傷口潰爛、疼痛不退的情況就需儘速就醫治療。