雲林6月1日起全面解封　展開防疫新生活運動

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▲縣府呼籲解封後請大家響應「防疫新生活運動」。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.28）

國內已連續四十多天無本土病例，中央指揮中心發布自6月7日起「國內防疫鬆綁、邊境風險嚴管」，雲林縣長張麗善28日表示，配合中央亦提振地方觀光，雲林縣自6月1日起全面解封，推動防疫新生活。縣長張麗善表示，解封是我們鄉親非常期待的事，在防疫新生活的規範下，秉持人人都是防守者的態度，雲林縣從6月1日開始完全解禁，室內、室外包括文教場館、校園完全解禁，開放給鄉親使用另在量測體溫上，縣府也將自6月1日起就不再施行量體溫。張麗善說，希望大家仍然養成一個防疫的生活模式，任何有上呼吸道感染或發燒者，一定要戴口罩，盡量不要到公共場所﹔出入人體群聚的地方，保持社交距離，若不能維持社交距離，就戴上口罩。張麗善也表示，解封後請大家響應「防疫新生活運動」，包含用餐應遵守「公筷母匙」、「減少交談」、「八人ㄧ桌」或採梅花座/隔板﹔室內室外能保持社交距離者可以不用戴口罩﹔有上呼吸道症狀者應戴口罩﹔注重「咳嗽禮儀」手帕面紙衣袖遮掩口鼻﹔保持勤洗手好習慣﹔未洗手勿觸摸口鼻眼﹔生病在家休息、少去人群擁擠的地方﹔養成拱手不握手的習慣。在觀光旅遊方面，雲林縣也超前部署規劃相關遊程，要讓鄉親紓解壓力、調劑身心，只要做好相關防疫原則，後疫情時期，雲林隨時歡迎大家。