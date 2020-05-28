海線砂石利益連開6槍　子彈呼嘯飛過幸未傷人

台中一名羅姓男子與經營KTV業者有砂石佣金糾紛，107年11月間羅男持槍強迫王姓友人駕車載其到該KTV店門口，持槍朝店內連開6槍，所幸子彈都從員工及客人身邊閃過，羅男隔日即被清水分局逮捕﹔羅男不服台中地院一審判決7年6月提起上訴，台中高分院將原判決撤銷，改判8年4月。
羅姓男子因為與人有砂石佣金利益糾紛，前年11月13日決定前往對方在梧棲區經營的KTV討債，當天羅男備妥兩把手槍及子彈39顆後，要求王姓友人駕車載他前往KTV，但王男在羅男上車後知悉要去暴力討債而百般勸阻，羅男忿而在車內就朝擋風玻璃開2槍、車窗及置物箱各開1槍，脅迫王男駕車載他前往討債。
當晚10點23分，王男駕車載羅男抵達梧棲區的KTV大門前，羅男即持槍從副駕駛座朝KTV大門內連續射擊6槍，數名站在大門口的員工及客人飽受驚嚇紛紛躲避，所幸子彈分別只打中大門玻、門框、門柱，無人中彈﹔羅男開槍逞兇後再由王男接應載送至梧棲區浩天宮下車離去。
王男返家後心有未安，翌日即向清水分局安寧派出所投案，清水分局警方當天即前往羅男住處將他逮捕，全案依殺人未遂、槍砲、強制等罪名移送台中地檢署偵辦﹔台中地院一判處羅男徒刑7年6月，但羅男不服判決提起上訴，台中高分院本月審結將原判決撤銷，改判應執行徒刑8年4月。