海線砂石利益連開6槍　子彈呼嘯飛過幸未傷人

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台中一名羅姓男子與經營KTV業者有砂石佣金糾紛，107年11月間羅男持槍強迫王姓友人駕車載其到該KTV店門口，持槍朝店內連開6槍，所幸子彈都從員工及客人身邊閃過，羅男隔日即被清水分局逮捕羅男不服台中地院一審判決7年6月提起上訴，台中高分院將原判決撤銷，改判8年4月。羅姓男子因為與人有砂石佣金利益糾紛，前年11月13日決定前往對方在梧棲區經營的KTV討債，當天羅男備妥兩把手槍及子彈39顆後，要求王姓友人駕車載他前往KTV，但王男在羅男上車後知悉要去暴力討債而百般勸阻，羅男忿而在車內就朝擋風玻璃開2槍、車窗及置物箱各開1槍，脅迫王男駕車載他前往討債。當晚10點23分，王男駕車載羅男抵達梧棲區的KTV大門前，羅男即持槍從副駕駛座朝KTV大門內連續射擊6槍，數名站在大門口的員工及客人飽受驚嚇紛紛躲避，所幸子彈分別只打中大門玻、門框、門柱，無人中彈羅男開槍逞兇後再由王男接應載送至梧棲區浩天宮下車離去。王男返家後心有未安，翌日即向清水分局安寧派出所投案，清水分局警方當天即前往羅男住處將他逮捕，全案依殺人未遂、槍砲、強制等罪名移送台中地檢署偵辦台中地院一判處羅男徒刑7年6月，但羅男不服判決提起上訴，台中高分院本月審結將原判決撤銷，改判應執行徒刑8年4月。