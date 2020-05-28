今彩539頭獎落斗南　中獎遺失彩券恐錯失兌領

▲中獎男子上門（非圖中人）表示他的妹妹中獎了，不過彩券遺失。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.05.28）

「今彩539」5月20日獎落雲林縣斗南鎮某彩券行，不過卻傳出中獎人遺失彩票憾事，雖極力尋求補救佐證，但台灣彩券公司秉持「認券不認人」兌獎規定，該中獎人恐將搥胸抱憾，錯失兌領巨額彩金。雲林縣斗南鎮南台圓環旁的某家彩券行，日前貼出紅榜和布條，慶賀該行在5月20日賣出109000121期「今彩539」頭獎三注，不料在5月22日，突有一名住嘉義縣的男子上門，表示他的妹妹中獎了，不過彩券遺失，只有購買時所拍的存証照片，要求調閱監視器提供作為佐證，但遭業者拒絕，表示須先向警方報案後轉由台彩公司同意後才能會同調閱，遂該男子返回轉向當地派出所報案，再由斗南警分局派員前往了解。沈姓彩券行業者指出，經台彩公司通知，5月20日的109000121期「今彩539」3注頭獎，確實是由該行賣出，因此才貼出紅榜和布條慶賀，至於何人簽注中獎，並沒深刻印象，且也有保密的義務，所以中獎人如有遺失彩券情事，只有直接向台彩公司尋求補救。不過，台彩公司人員表示，彩券兌獎是「認券不認人」，依「公益彩券發行條例」規定，彩券中獎人須憑中獎的彩券，若遺失、被盜者，無法掛失止付，且要彩券正本才能才能進行問題彩券重建，若無法辨認真偽者，不予兌換；若當事者有報案，會配合警方進行調查。