台灣的榮耀！十三行博物館「魔幻考古沙坑」奪國際大獎

▲十三行博物館《魔幻考古沙坑》勇奪「第53屆美國休士頓國際影展」多媒體展示類金獎殊榮。（圖／新北市十三行博物館提供）

新北市立十三行博物館首創結合科技藝術與考古教育的互動裝置《魔幻考古沙坑》，日前勇奪「第53屆美國休士頓國際影展」多媒體展示類金獎殊榮，從全世界4500件參賽作品中脫穎而出，將臺灣數位科技實力推向國際舞臺。新北市文化局局長龔雅雯表示，「美國休士頓國際影展」為北美地區重要電影節之一，每年吸引全球數千作品參選，堪稱世界上歷史最悠久的獨立電影節。榮獲此獎項，是對新北市文化教育的一大肯定。新北市不斷創新求變，運用新科技、新媒體讓文化推廣形成雙向循環，擴及民眾的生活內涵，打造市民有感的「新美學」城市。十三行博物館表示，《魔幻考古沙坑》在「2019新北兒童藝術節」首次登場，短短9天就創下高達1萬2千人體驗紀錄，場場爆滿，好評不斷。《魔幻考古沙坑》結合科技藝術與考古教育，以數位投影技術打造虛實交錯的仿考古探坑，重現十三行遺址的搶救過程。運用動畫引領觀眾從探索、發掘到考古文化層現身等情境完成任務；在光影變幻中，感受遺址搶救的時間流瀉，進而了解保存的重要性。館長陳春蘭表示，十三行致力推廣文化資產保存與考古教育，讓知識轉化為民眾主動親近的展示與活動，是博物館的首要任務。近年來，十三行順應時代潮流與社會脈動，以虛擬實境、擴增實境、光雕投影、體感互動等多重數位手法，打造全齡可共享博物館樂趣的藝文場域。