盧秀燕施政滿意度墊底　藍營議員：至少有進步

2020縣市長施政滿意度調查結果，台中市長盧秀燕的滿意度在六都、全國排名都是墊底，成為台中市議會今(28)日藍綠議員關注焦點，國民黨議員黃健豪質詢時說，看到這個數字「可憐啊！」至少比去年進步了10分，要請市府繼續加油。縣市長施政滿意度調查，盧秀燕獲3.5五顆星墊底，綠營議員猛批要求市府檢討，藍營議員黃健豪、吳瓊華則緩頰，比去年進步，黃健豪說，台中市歷任市長施政滿意度都在30幾分到50幾分徘徊，前市長林佳龍剛上任時52.7分，後來都掉到50分以下，盧秀燕去年42.9分，今年53.3分，比去年進步了10分左右請市府繼續加油。吳瓊華表示，盧秀燕市長滿意度53.3％，滿意度過半，成績還比台北柯P好，所以除了跟別人比，也要跟自己比，去年跟今年相比，盧市長今年滿意度，比去年成長10.4%，超越台北柯文哲3.9%和桃園鄭文燦7.1%，也算是最佳進步獎。副市長令狐榮達表示，市府團隊都很用心，對民調數字，覺得有點委屈，但市府會虛心接受，繼續努力。民進黨議員痛批，市府施政毫無章法，只會「逢龍必反」、「龍規燕不隨」，沒有實質作為下，居然民調比預算少很多的鄰居「苗栗國」還低，真的是丟人現眼。議員周永鴻指出，台中市民縱使一向對施政有高標準，今年盧秀燕帶領的市府敬陪末座，還是第一次發生，市民眼睛是十分雪亮的，市府應該深自檢討並且改善。