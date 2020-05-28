嘉義縣推動智慧農業產銷　優鮮嚴選好物網路購

▲嘉義縣推動智慧農業應用推廣多元通路銷售，輔導在地農民、養殖業者及農企業導入網路優鮮嚴選好物銷售。（圖／記者任禮清攝，2020.05.28）

嘉義縣推動智慧農業經濟發展新策略，輔導洋香瓜、番茄、甜瓜、鳳梨、鱸魚及烏魚等在地農民、養殖業者及農企業，導入智慧農業應用，向經濟部工業局爭取1,000萬元，推廣多元通路銷售，縣長翁章梁28日與立委陳明文同宣導智慧產銷的嘉義優鮮嚴選好物開跑。

▲嘉義縣推動智慧農業經濟發展新策略開跑，將導入網路智慧應用推廣多元通路的銷售。（圖／記者陳惲朋攝，2020.05.28）

翁章梁表示「科技農業．智慧產銷」計畫，將在嘉義招商導入智慧農業示範場域，媒合銷售通路與農民收購，預估3個月可以協助在地農民至少增加400萬元營收。強調智慧農業是必然發展的趨勢，透過智慧監測與科學化管理，可以確實掌握土壤及溫度特性，不但解決農業缺工問題，還能透過平台整合各地的農技與人力，對傳統農業而言，這是一項翻天覆天、偉大的計畫，對帶動農業的發展有很大的幫助。

翁章梁、立委陳明文與各農會代表28日共同宣誓，強調農、漁業是嘉義縣的經濟命脈，感謝中央支持嘉義縣從農業轉型走向農工大縣。面對農漁業生產技術的革新及多元通路的產生，農漁業生產關係及品牌行銷應進一步轉型創新，利用大數據及物聯網，媒合通路商與農漁業者，創造穩定的市場通路，提高農漁民生產所得。

▲嘉義縣輔導洋香瓜、番茄、甜瓜、鳳梨、鱸魚及烏魚等在地農民、養殖業者及農企業，導入智慧農業應用推動智慧農業經濟發展。（圖／記者任禮清攝，2020.05.28）

縣府表示為解決農業面臨人口結構改變，以及極端氣候帶來的衝擊，縣府與鴻海科技集團富鴻網、電子商務安翌全球網路公司等合作，攜手打造嘉義智慧農業經濟發展新策略，爭取到經濟部工業局1,000萬元補助，將輔導洋香瓜、番茄、甜瓜、鳳梨、鱸魚及烏魚等在地農民、養殖業者及農企業導入智慧農業應用，以及多元通路推廣銷售，建構嘉義縣智慧農業經濟產銷生態系，創建新型態產銷模式，增加農產品競爭力，帶動產業鏈整體效益。