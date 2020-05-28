影／賴清德參訪彰化　王惠美請託「PUSH」高鐵高架化

▲彰化縣長王惠美當場拜託賴副總統在彰化市高鐵高架化上能「PUSH」推一下，賴清德對此表示，中央的執政是有延續性的。（圖／記者葉靜美攝，2020.05.2８）

總統賴清德今(28)日在總統府資政姚嘉文、財團法人關懷文教基金會董事長周清玉等人陪同下參訪「台語文創意園區」，彰化縣長王惠美當場拜託賴副總統在彰化市高鐵高架化上能「PUSH」推一下，賴清德對此表示，中央的執政是有延續性的。王惠美說，她從擔任立法委員時，就持續為彰化市鐵路高架化請命，當時擔任行政院長的賴副總統，也曾允諾幫忙，今天又再度拜託他，縣府已經送件至交通部，請賴副總統務必要再「PUSH」推一下。對此賴清德指出，彰化市鐵路高架化是彰化人的心聲，過去在魏明谷當縣長時就積極爭取這項重大建設，且縣籍立委也都在立法院積極爭取，中央的執政是有延續性的，只要核定，不會因為換人，重大建設就沒有了，彰化縣的發展需要藍綠共同合作，台灣更是要團結，才有辦法面對外來的挑戰。彰化縣「台語文創意園區」是全台首座以台語為主題的文創園區，委託財團法人關懷文教基金會經營管理，基金會董事長、前縣長周清玉說，賴副總統從擔任行政院長時就很重視臺灣本土文化基礎價值的保存，期待在他用心的帶領之下，語言文化價值更能得以保存並發揚光大，想要在世界舞台發光發熱，臺灣本土的文化價值必須予以保存延續。賴清德指出，「台語文創意園區」是姚嘉文資政夫婦爭取，各級民代，以及臺灣有志人士共同努力打拚的成果，在擔任行政院長時就曾來過，那時就很欽佩，尤其國家語言發展法已三讀通過，如願讓臺灣各族群的母語都成為臺灣的母語，我們要用自己的意志來保護我們的母語。賴副總統一行先後參觀藝文館、親子館、音樂館及戲劇館等園區設施，親自體驗台語文化之美。