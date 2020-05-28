阿中部長週末遊台南　黃偉哲：以辦滿漢全席的精神迎接

▲「阿中自助餐」網羅五星級飯店及巷弄小吃，菜色多元豐富。（圖／台南市政府提供）

「阿中部長」陳時中本周六將帶著「防疫五月天」團隊來台南踩線，今（28）日南市府舉辦行前記者會，介紹集合台南各大飯店和餐飲業者所端出的「阿中自助餐」與英雄宴菜色，以及台南文創商品、農特產。台南市長黃偉哲表示，台南人將用滿滿的熱情與感謝的心，歡迎阿中部長及防疫五月天團隊。黃偉哲說，阿中部長即將在週末率領防疫團隊蒞臨台南，全台南市民都很開心，也很關心部長會去哪裡，有關行程安排，都尊重中央流行疫情指揮中心的規劃意願，會以認識台南、實地了解台南防疫作為為主。黃偉哲指出，這次台南人就是拿出辦滿漢全席的精神，來迎接陳時中與防疫五月天的到來，防疫五月天遊台南行程的第一天晚餐和第二天午餐的菜色，網羅五星級飯店到巷弄小吃，菜色多元豐富、不一而足。另外，也端出台南古蹟文創商品、各區農會特產，將贈送給阿中部長和防疫團隊；滿滿的美食、用品、伴手禮，充分展示台南人好客又熱情的性格。黃偉哲說，第一天晚餐是「阿中自助餐」，第二天午餐是英雄宴；而英雄宴就是防疫英雄與各式各樣的基層英雄一起吃飯的英雄會，邀請基層的防疫英雄、治安英雄、消防英雄等，與阿中部長同桌吃飯，將榮耀留給辛苦的基層有功人員。為了要廣納在地特色與經典，著實費了一番討論才訂出菜單，包含經典台菜必備的紅蟳米糕、八寶丸、魷魚螺肉蒜、扁魚白菜、古早甜湯；來到台南必吃的小吃，香腸熟肉、蝦捲、擔仔麵、蝦仁肉圓、炒鱔魚、竹葉米糕、牛肉湯、虱目魚粥、台南碗粿、台南粽、土魠魚羹等；吃完正餐，還有不可錯過的台南甜食，包含豆花、地瓜蛋糕、當季水果、手搖飲、鳳梨飲、冰淇淋等。伴手禮方面，則有台南出品的帆布包，以及後壁菁寮茄芷袋包裝台南古蹟限定商品，包括成功洋芋片、成功啤酒象徵「防疫、振興雙倍成功」；至聖點心麵象徵「防疫致勝好滋味」、天后豌豆酥（可樂果）代表得到「凡事都有好結果」心想事成的正能量；媽祖賜芙則是象徵「疾病退散‧媽祖賜芙(福)」。滿滿的美食和伴手禮，乘載台南市民對阿中部長及防疫團隊滿滿的祝福和心意。