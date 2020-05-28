最低打５折！新北５大夜市推出限量「人氣美食套餐券」

新北市政府市場處集結新北5座夜市，包含汐止、樂華、湳雅、興仁花園及安和夜市，聯手推出10組超人氣美食套餐券，價位為99及149元兩種，每組限量50份，最低5折起，30日中午12點開賣至6月12日晚間12點。市場處響應防疫新生活運動推出「新北夜YES淘金夢」系列活動，繼上一波打卡抽黃金之後，隨疫情逐漸舒緩，更推出超人氣美食套餐券搶購活動，由汐止觀光夜市、永和樂華夜市、板橋湳雅夜市、樹林興仁花園夜市及新店安和國際觀光夜市共同參與，只要上網搶購，就可於8月底前憑券至各指定夜市兌換餐點享用。汐止觀光夜市首推汐止必吃宵夜「深夜食堂精選套餐」，內含來自澎湖新鮮直送大生蠔、居酒屋必備料理關東煮，及新加波料理叻沙麵，吃飽喝足睡個好覺；永和樂華夜市推出「多國混合精選套餐」，北海道鹽烤帝王螺單人餐加焗烤海鮮扇貝配幸花明太子起司烤餅，用異國料理陪你渡過相思愁；板橋湳雅夜市力推海陸套餐，惡魔雞排搭大魷魚配上清涼甘蔗汁，涼爽渡夏日。市場處長盛筱蓉表示，考量目前疫情稍有舒緩，推出超值套餐邀請大家共同逛夜市品美食，但也提醒大家，進入夜市仍需保持安全社交距離，以及戴上口罩，也呼籲大家避免邊走邊吃，大家一起安心逛夜市、品嚐新北夜市特色料理。更多好康優惠請搜尋「新北夜YES淘金夢」或「新北好市生活學」網站。