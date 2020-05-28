阿中部長到新竹　林智堅澎湃款待鴨香飯

▲新竹鴨香飯讓陳時中大讚「真夠味！」碗碗吃到見底。（圖/記者金祐妤攝,109.5.28）

後疫情時代來臨，全台推行新生活運動，被封為「觀光大使」、「最強業配王」的衛福部長陳時中，二十八日下午到新竹市慰勞防疫人員，市長林智堅特別準備「澎拜桌」款待部長及中央流行疫情指揮中心。滿滿一桌新竹好物，包括米粉、竹塹餅、水蒸蛋糕、福源花生醬等，也大力行銷竹市，陳時中對其中的水蒸蛋糕充滿興趣，直言看起來健康又可口，陳時中則回贈「國家防疫隊」專屬安全帽，祝福竹市第一線同仁平安出勤。陳時中表示，來到地方充滿感激，如果沒有地方政府的積極配合，大家一條心，從中央、地方到民眾團結一致，造就如此成功的防疫成效，台灣這次防疫成果被受世界矚目，展現Taiwan can help讓世界都看到台灣。林智堅以「辦桌」概念，準備了滿滿一張大圓桌的各式新竹好物，要讓中央指揮中心同仁帶回家好好享用，還特地準備了〈市長帶你吃美食〉的美食書，介紹新竹市的在地好滋味，更邀請部長防疫工作結束後一定要遊覽新竹的美景與美食。陳時中也回贈「竹市限定版」的「國家防疫隊」安全帽，有部長與林智堅的Q版頭像，象徵祝福第一線同仁出勤平安。傍晚五時許、一行人前往市區鴨香飯踩點在地美食，一桌擺滿炒鴨血、鴨血湯，還介紹內行人才知道的半熟荷包蛋淋飯吃法，兩人也實踐防疫新生活，用餐中間放上隔板，道地新竹味也讓陳時中大讚「真夠味！」碗碗吃到見底，還不忘宣傳6月7日解禁後，「民眾防疫措施要內化，是為了更開放的台灣，跟世界交朋友的可能性也越大。」