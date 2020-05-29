影／重病臥床難就醫　重度居家醫療到宅服務

▲為了讓不方便出門就診的長者與病患可以在家中接受照護，患者需要重度居家醫療，都可向彰化醫院醫護人員諮詢及申請。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.28）

新冠肺炎疫情趨緩，但很多重病患者仍視上醫院為畏途，其實，不想上醫院或行動困難的重度患者都可以申請重度居家醫療，彰化醫院內科部主任蔡旻叡說，只要患者需要重度居家醫療，都可向彰化醫院醫護人員諮詢及申請，讓行動不便的患者免除舟車勞頓。

溪湖鎮身心障礙的蔡明岳每次帶他重度臥病在床的媽媽到衛福部彰化醫院就診，總要大費周章，必須用他自製的「小天車」把媽媽吊到輪椅後才能出門看診，現在申請重度居家醫療後，他直呼方便多了。

▲溪湖鎮身心障礙的蔡明岳每次帶他重度臥病在床的媽媽到衛福部彰化醫院就診，總要大費周章。（圖／記者陳雅芳攝）

54歲的蔡明岳在1歲時發高燒小兒麻痺，雙腿萎縮和嚴重脊椎變形，以輪椅代步，他說，91歲的媽媽在11年前中風癱瘓後，變成重度身障的他要照顧同樣重度身障的媽媽，而媽媽中風1年多後又二度中風，意識不清，長期臥病在床，衍生出泌尿道反覆感染、慢性腎臟病、類天皰瘡等病症，至今已經10年。

蔡明岳表示，過去幾年，要把媽媽帶到醫院看病是一個大工程，他在狹小的病床旁設計了一座「小天車」，可以把包裹好的媽媽吊起來，再移位到輪椅上，讓復康巴士載到醫院看病。幫媽媽翻身、拍背、換尿布時，也可透過「小天車」抬起媽媽。

只有國中學歷的蔡明岳設計了很多輔具，給自己或媽媽用，也幫其他身障者設計輔具，包括「小天車」、「升降輪椅」、「三輪電動代步車」等，希望其他身障者能透過他設計的輔具，過得更便利。

▲彰化醫院居家護理師到蔡家進行重度居家醫療。（圖／記者陳雅芳攝）

蔡明岳請了外籍看護工安娜一起照顧媽媽，得知可以申請重度居家醫療後，他在今年2月申請，彰化醫院醫護人員每2週到宅換尿管、每個月換鼻胃管、每2個月醫師看診及抽血驗尿。

彰化醫院居家護理師到蔡家進行重度居家醫療，幫蔡媽媽看診、抽血及換尿管，並幫她身上的皮膚病擦藥，護理師帶了筆記電腦及讀卡機，醫師可現場讀健保卡及開藥，並帶檢體回醫院化驗。

彰化醫院居家護理所指出，重度居家醫療的患者只要負5%的醫藥費，95%由健保給付，若有重大傷病卡、福保、榮民等患者則是全額由健保支付。服務對象及服務內容等資訊都可洽詢。