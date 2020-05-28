影／善心傳愛　助彰化榮家亡故者晉塔嘉義縣忠靈祠

民國38年隨軍來台的單身榮民亡故後，土葬在田中第一公墓，彰化榮家為127位早年亡故在臺榮民舉行啟攢遷葬祭禱法會，由家主任史浩誠主持，今（28）日正式起掘骨骸將晉塔嘉義縣軍人忠靈祠，看似平常事，但事件背後卻是一段結合社會善心「把愛傳下去」的感人故事。

▲彰化榮家為127位早年亡故在臺榮民舉行啟攢遷葬祭禱法會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.28）

善心捐款人黃姓夫婦、榮家林志強副主任及各級幹部同仁等一起各持心香，在法師誦經祝禱下，以真誠的心向英靈們致上崇高的敬意，祈求起掘作業順利，雖陰雨不斷，但整體儀式在莊嚴肅穆的氣氛中隆重落幕。

林志強表示，亡故榮民一生為國付出，然在臺並無親人，早年多由榮家安葬於田中第一公墓，鑒於年久失修，隨著歲月頹圮，墓座有毀損、墓基出現水漬等情事，苦無預算，一直盼尋社會資源協助，因緣際會下友人告知有黃姓善心人士欲佈施棺木，遂將為榮民前輩遺骨起掘安厝及修繕家祠之想法傳達，欣然獲得同意。他說，社會到處有愛，希望這股正能量能多多宣揚，讓社會更加祥和。

而黃先生則說，媽媽去年離開人世，原依母親遺願欲捐贈棺木，回饋鄉里、行善積德，為弱勢、貧困家庭完善後事，讓亡者入土為安，生者不再遺憾。當獲知可為忠於國家、為國奉獻的榮民長輩身後事盡一份心力時，毅然把握回饋的機會，認捐所有起掘、安厝及法會等工作款項，另捐贈200萬元讓榮家修繕家祠，完成媽媽的心願。

▲彰化榮家為127位早年亡故在臺榮民舉行啟攢遷葬祭禱法會，由家主任史浩誠主持。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.28）

家主任史浩誠表示，相當感謝黃先生這樣熱心於榮民前輩事務的善心人士，目前正辦理家祠裝修工程委託設計監造技術服務案件招標前置作業中；而起掘事宜將於下月中旬完成，另外在嘉義縣政府的協助下，訂於6月20日在嘉義縣軍人忠靈祠舉行安厝祭奠典禮。