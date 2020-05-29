嘉義四季都有特色　翁章梁邀大家來嘉防疫FUN心遊

受新冠肺炎疫情影響，觀光、飯店、旅行社、航空等產業營收雪崩式下滑，目前疫情漸獲控制而趨緩，中央政府也將從6月7日後，逐漸鬆綁防疫措施，嘉義縣有山、有海、有平原，景觀秀麗而精彩，翁章梁縣長鼓勵大家來嘉FUN心遊。
交通部觀光局自27日起，啟動國內防疫旅遊；7月1日起，將啟動第二階段的「安心旅遊」，預定於6月8日前公布詳細旅遊補助辦法。交通部觀光局透心也透過防疫踩線，以實際旅遊回饋經驗的方式，建構出防疫旅遊守則，供民眾參考，帶動觀光產業逐步解封。
嘉義縣政府為配合逐步解封的防疫旅遊，將自在6月起，首先迎接6月21日觀測「日環食」的天文盛事；7月份起，連續2個周末東石漁人碼頭都有海之夏活動；8月份則有外傘頂洲以及親子主題觀光旅遊；秋高氣爽的9月至11月，推動脊樑山脈旅遊，以台18線及166縣道周遭步道結合小鎮、生態旅遊、茶旅體驗、部落觀光，藉由跨域資源整合，讓遊客漫步山林古道秘境，感受脊梁山脈之美。
翁章梁說，嘉義得天獨厚的位處北回歸線通過的黃金地理線，擁有山、海、平原與豐富地景地貌、觀光資源，東起阿里山、奮起湖、太平雲梯、鄒族原民文化，沿海西部則有鰲鼓濕地、外傘頂洲、高跟鞋教堂等；平原地區更有國際級的觀光亮點-故宮南院，另有底蘊深厚人文及產業文化，多元生態與豐饒物產，造就出一年四季都富有主題特色的觀光旅遊。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。