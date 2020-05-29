台中雙節公車爆停產？議員：淪業者備料「殺肉件」

台中市政府103年推動的BRT藍線雙節公車，市府加上公車聯營業者一共購置64輛，今(29)市議員張耀中、黃守達驚爆雙節公車停產，現傳母公司中國鄭州宇通汽車已經停產型號為「ZK6180HG」的大客車，就是台中雙節巴士的型號，在台灣的宇通公司改組，未來市府購置的32輛車有沒有不能維修的問題？張耀中說，台中的雙節巴士一輛造價1367萬元，103年7月買18輛及12月買14輛，依「台中市汽車客運業管理自治條例」最大預計使用12年，也就是說到115年，現在才走一半的使用年限，就驚爆母公司停產車輛，恐後續維修會出現斷料問題，況於105年間出租給聯營業者的300號延伸路線，也將於明年的110年合約到期，在母公司停產車輛的前提之下，業者將有不續租的可能，他要問這些市府財產何去何從？張耀中另提到，上週(21)日，雙節巴士在東海大學外拋錨，該業者無力把車輛拖回自己的調度廠維修，逕自就在滂沱大雨的天氣之下，在路上維修併換胎，行為嚴重影響城市形象，也讓市民對公車的維修保養方式瞠目結舌，質疑雙節巴士的保固或者妥善率根本就不佳，現又遇到停產，無疑是對雙節巴士的未來雪上加霜，等同被棄養的孩子。張耀中問，交通局長葉昭甫知道中國宇通公司將雙節巴士的型號這款停產了嗎？葉昭甫答，不知道這樣的訊息，但目前沒有接到有關雙節巴士零件斷料或者供應斷鍊等問題。張耀中認為，民間購置的財產民間自己處理，但市府購置的車輛資產，面對母公司停產，業者在虧錢運營情形之下有可能不續租，勢必要做適當性處分，建議交通局妥善處理車輛問題，不然未來就是淪為三家業者運營備料維修的「殺肉件」。