阿中部長遊台中　黃馨慧：逢甲夜市等您來

衛福部長陳時中要來台中行銷觀光，今(29)日台中市議員黃馨慧質詢表示，非常認同陳部長「危機就是轉機」行銷觀光理念，逢甲夜市從去年陸客不來，到今年新冠肺炎疫情導致夜市人潮銳減，攤商店面業績掉了5至7成，急需重振觀光產業鏈，她為攤商請命、邀請陳部長也來逢甲夜市品嘗庶民美食。黃馨慧表示，逢甲夜市是全台最大夜市，與高美濕地、國家歌劇院等景點，並列為台中百萬(觀光客)景點，幾乎是國內、外觀光客必訪之地，足見逢甲夜市不但是台中著名觀光景點，更是重振台中觀光重要指標性。黃馨慧指出，自去年8月1日陸客不來，每月減少1餘萬觀光客；再加上今年1月新冠肺炎疫情侵襲，民眾在家躲避疫情開始，交通部觀光局3月19日又宣布禁止接待國外旅遊團，全台最大的逢甲夜市人潮銳減，店家、攤商生意掉5至7成，店面出租間數增加一倍，急需重振觀光產業鏈。黃馨慧說，中央防疫官員願意用腳行銷觀光，中市府願不願意用實際行動，幫忙邀請陳時中部長到西屯逢甲夜市品嘗庶民美食？還是市府「振興觀光」政策只是嘴巴喊喊「攏係假」？市府觀旅局長林筱淇表示，將移請經發局研議，納入後續行程參考。另為振興逢甲商圈周邊地區消費買氣與觀光旅遊，市府近期也將安排時間拜會逢甲夜市商圈與攤商代表，瞭解實際現況與需求，並與經發局合作，加強逢甲夜市與周邊商圈的行銷宣傳與旅遊振興作為。