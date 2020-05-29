藍營新北議員刻意遲到議會「護航侯友宜」　綠營黨團抨擊

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新北市長侯友宜今（29）在市議會做新冠肺炎專案報告，國民黨團動員黨籍議員為延遲開會、限縮質詢時間，集體協議刻意晚簽到民進黨新北市黨團表示，此舉大大限縮議員監督市政之權利，這與即將被罷免的韓國瑜市長無所差異，一樣是害怕被民意監督的團隊。新北市議會今天舉行新冠肺炎專案報告，共66席議員須過半簽到才能舉辦，但國民黨籍議會為限縮議員質詢時間刻意晚簽到，造成原訂下午2點舉辦的議程延遲了近2個小時；民進黨新北市黨團總召集人林銘仁議員提到，侯友宜市長對於武漢肺炎超前佈署洋洋得意，頻頻上媒體傳自己的豐功偉業，但一遇到有在野黨監督的議會，似乎就有所膽怯，還得依靠執政黨團這種小心眼的手段，幫助自己減少直接面對本黨團秉持民意之監督時間。林銘仁認為，國民黨實在不應該憑藉議會席次優勢，幫侯友宜逃避民意監督，這種逃避議會監督之手法根本就是在藐視民意，也反映出目前國民黨多數下的新北市議會儼然成為侯友宜的橡皮圖章，「市府與議會國民黨團沆瀣一氣非市民之福！」林銘仁強調，監督市政是本黨團的本分；傾聽與反應民意亦是天職，黨團成員必定竭盡全力監督市政，捍衛市民權益、追求市民福祉，如今國民黨團自我閹割身為民意代表的權利義務，本黨團無法認同，日後為了新北市4百萬市民權益必定捍衛把關到底，絕不辜負選民所託。