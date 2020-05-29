中市公車候車亭破舊鐵皮　議員：足沒面子

中市公車候車亭早年起造的來源不一，候車亭的外型、品質差很大，市議員李榮鴻、張瀞分、陳政顯、蘇柏興今(29)日在市議會交通地政業務質詢指出，偏遠地區的候車亭破舊克難沒面子，要求交通局觀摩其他縣市的成功範例，盡快改善公車候車亭。議員李榮鴻質詢肺時，拿出大甲區幾處公車候車亭的照片指出，海線偏遠地區的公車候車亭實在很克難，縱貫線旁的候車亭很多早年並不是市府做的，而是由民間人士以鐵皮隨意搭建，外觀上公車亭三個字早就嚴重落漆，實在很難看，他在前市長林佳龍任內就要求台中市政府交通局改善，但過了幾年也沒下文。李榮鴻指出，市政府推廣大眾運輸，想鼓勵民眾多搭公車，候車環境一定要先做好，公車候車亭至少要整齊劃一、方便辨識且好管理。否則台中市身為直轄市，路邊擺著這麼破舊克難的公車候車亭，實在很沒面子。要求交通局觀摩其他縣市的成功範例，盡快改善公車候車亭，如果設站土地不足，也可能考慮在排水溝上加蓋。議員張瀞分則希望交通局能針對全市的公車候車亭完整評估規劃，尤其是原縣區的候車亭最好有屋頂，讓候車的民眾可以免於日曬雨淋，而且一定要方便辨識，如同便利商店、警察局一樣，民眾在遠處就能看到乘車的地方在哪裡。市議員陳政顯也強調，公車候車亭和民眾交通生活息息相關，市府一定要盡快全面檢討改善，不要同一個台中市有的公車候車亭是五星級，有的卻破爛不堪。交通局長葉昭甫回應，候車設施，今年會請公共運輸處納入設計，全市全盤考量。