中捷公司主管「台北幫」居多　議員批台中人比較「細漢」

民進黨台中市議員江肇國、賴佳微、蔡耀頡、李天生、張家銨今(29)日議會質詢表示，有議員指出台中市政府內有所謂「台北幫」及台中捷運公司是「肥了高官、瘦了小吏」﹔江肇國指出，中捷公司主管名單，三級主管以上名單45位就有22位來自台北，到底是台北經驗會在台中實現？還是台中人比較「細漢」，只能做基層員工？
江肇國指出，2009年就有議員質疑為何台中捷運公司的設計、規劃、發包全都交由台北捷運來處理？十年前交給北捷就問題重重，預算不斷增加、通車一再延宕，這些問題至今也都尚未解決。現在雖然成立台中捷運公司，卻也只是換一塊招牌，裡面的人員、狀況還是一樣。
另外，查閱台中捷運的主管名單，一級主管到副處長12個中就有7個來自北捷，到廠長以及中心主任也都有北捷幫的色彩，主管大舉任用北捷幫，到底是借重專業？還是職位分瓜？都會讓台中市民對捷運公司存在很多疑慮。
賴佳微表示，若要讓台中捷運的業務更快上軌道，就應該多方思考、參考，而不是只會一昧採用北捷人事﹔台中捷運可以延攬國外的專業人員來替台中捷運管理，為何一定要用北捷的人？捷運尚未通車，團隊就已有許多問題產生，高階主管應該是要讓人心悅誠服，而不是北捷來台中領高薪，台中人卻只能領29K，難道盧秀燕說不要做中央的「細漢仔」，台中捷運卻再當台北捷運的「細漢」的嗎？
議員表示，從專案報告到今日的業務質詢，捷運公司無法解決的問題還很多，台中捷運竟然選擇任用這麼多北捷的人員，未來營運、營收、通車等相關問題若出狀況，難道這些北捷幫能夠全然負責？還是拍拍屁股就閃人？議員要求，董事長承諾，未來捷運的營運、通車都能夠如期進行，若遇到問題也一定要負責到底。