中捷公司主管「台北幫」居多　議員批台中人比較「細漢」

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民進黨台中市議員江肇國、賴佳微、蔡耀頡、李天生、張家銨今(29)日議會質詢表示，有議員指出台中市政府內有所謂「台北幫」及台中捷運公司是「肥了高官、瘦了小吏」江肇國指出，中捷公司主管名單，三級主管以上名單45位就有22位來自台北，到底是台北經驗會在台中實現？還是台中人比較「細漢」，只能做基層員工？江肇國指出，2009年就有議員質疑為何台中捷運公司的設計、規劃、發包全都交由台北捷運來處理？十年前交給北捷就問題重重，預算不斷增加、通車一再延宕，這些問題至今也都尚未解決。現在雖然成立台中捷運公司，卻也只是換一塊招牌，裡面的人員、狀況還是一樣。另外，查閱台中捷運的主管名單，一級主管到副處長12個中就有7個來自北捷，到廠長以及中心主任也都有北捷幫的色彩，主管大舉任用北捷幫，到底是借重專業？還是職位分瓜？都會讓台中市民對捷運公司存在很多疑慮。賴佳微表示，若要讓台中捷運的業務更快上軌道，就應該多方思考、參考，而不是只會一昧採用北捷人事台中捷運可以延攬國外的專業人員來替台中捷運管理，為何一定要用北捷的人？捷運尚未通車，團隊就已有許多問題產生，高階主管應該是要讓人心悅誠服，而不是北捷來台中領高薪，台中人卻只能領29K，難道盧秀燕說不要做中央的「細漢仔」，台中捷運卻再當台北捷運的「細漢」的嗎？議員表示，從專案報告到今日的業務質詢，捷運公司無法解決的問題還很多，台中捷運竟然選擇任用這麼多北捷的人員，未來營運、營收、通車等相關問題若出狀況，難道這些北捷幫能夠全然負責？還是拍拍屁股就閃人？議員要求，董事長承諾，未來捷運的營運、通車都能夠如期進行，若遇到問題也一定要負責到底。