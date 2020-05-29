防疫滴水不漏　首艘魷釣漁船返抵前鎮漁港

我國籍佶洋號魷釣漁船滿載漁獲，今(29)日上午，返抵高雄前鎮漁港，高雄市長韓國瑜及中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥到場關心檢疫情形，船上52位船員經檢疫後，搭車到檢疫旅館隔離14天。
我國首艘魷釣漁船佶洋號，返抵高雄前鎮漁港，高雄市長韓國瑜與中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥到場瞭解防疫工作，並關懷船員海上辛勞。
我國籍第一艘返國的佶洋號魷釣漁船，於返抵前鎮漁港，首先迎接他們的是邊境防疫措施，該艘漁船緩緩停靠高雄市政府海洋局指定的檢疫碼頭後，在海巡署安檢人員指令下，船上52位船員魚貫上岸清點人數，市府衛生局人員，在局長林立人率隊下，進行體溫量測及問診，現場檢疫作業井然有序。
市長韓國瑜與中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥，以及漁業署署長張致盛等人，也到前鎮漁港視察防疫工作，並慰勞該船船員在海上打拼的辛勞，並致贈防疫關懷包，韓國瑜當場指示防疫務求滴水不漏，讓市民安心、產業放心。
今天進港的第1艘返台的佶洋號魷釣船業者表示，對於新冠肺炎疫情影響公司營運雖感無奈，但為了加速自家漁船出海整備工作，該公司放棄船員留在原船檢疫的權利，將全船52位船員安排上岸檢疫14天，將用正面的態度，來配合政府防疫措施。
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