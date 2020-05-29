影／中州科大麒麟影展　創作作品優質細膩令人驚艷

▲動畫片《相遇》是由方君文老師(左一)、黃斿棣老師(右一)指導，描述小藍對抗災難、守護森林的故事。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

中州科技大學視訊傳播系師生團隊運用所學的影視專業，積極參與影展活動，今年視傳系的重頭戲「麒麟影展」於28日晚間進行，計有二部劇情片及一部動畫片入圍決選角逐獎項，中州科大黃思倫校長親自蒞臨會場鼓勵同學，希望未來能繼續秉持創作的精神，在影視產業開創一片天。

▲學生不只要拍片、演戲，為因應劇情需要也要會化特殊妝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

「麒麟影展」是由中州科技大學視訊傳播系系學會代代相傳精心籌辦，今年第十六屆的影展主題為「夜視人生」，主要闡述學生拍片沒日沒夜、用心創作的歷程，藉由努力學習的精神傳承，拍攝製作出一部部原創影片作品參與影展。

▲穿越時空愛情故事的「第幾次愛你」，由蔡豐懋同學(右一)擔任導演，劇情引人入勝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

本屆「麒麟影展」入圍決選的優秀作品有二部劇情片、一部動畫片，劇情片包含「珈玖劇組」的「愛‧莫及」、「大徹大悟劇組」-第幾次愛你，動畫片則為「響碧夜劇組」-相遇

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「愛‧莫及」影片由葉懿萱、李浚瑋、李盈禎、張嘉玲、黃鈺如及宋沛錡同學共同創作，指導教授為林建志、龐志龍老師，導演葉懿萱表示，影片述說一位單親媽媽與女兒相依為命、呈現青少年成長的酸甜苦辣故事。

▲本屆麒麟影展入圍決選的三部影片都是優質細膩的作品，展現學生四年來在影視專業的學習創作成果。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

執導劇情片「第幾次愛你」的蔡豐懋同學說，這部影片由林建志、詹益錦老師指導，是一部充滿溫馨感人情節的影片，題材內容描述穿越時空的愛情故事，女主角時甄誤打誤撞救下試圖在橋上自殺的男主角耶鳴，從那之後兩人的關係由相識到相戀，但在相處過程中，時甄發現耶鳴不為人知的一面。

▲中州科大視訊傳播系麒麟影展登場，「愛‧莫及」劇情片由林建志系主任(右一)、龐志龍老師(左一)指導。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

動畫片「相遇」則是由楊鈞全、陳家永與羅健愷同學製作，方君文、黃斿棣老師指導，利用2D手繪電腦上色創作的動畫片，劇情描述森林裡細心照料著神木的小藍，面對突然爆發的火山，小藍如何對抗這足以摧毀整座森林的災難，守護住神木。以上三部影片都是視訊傳播系即將畢業的同學們嘔心瀝血之作，呈現出的水準與成果令人驚艷。

▲劇情片「第幾次愛你」學生拍片現場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

中州科技大學視訊傳播系林建志系主任表示，這屆影展的評審團邀請校外五位專業人士組成，藉由多位專業評審的審查之後，於影展中頒發最佳影片、最佳男女主角及配角、燈光、攝影、編劇等14個獎項。