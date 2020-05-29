新北議會爆舌戰！藍營議員遲到拖延？綠營議員撰稿諷侯？

新北市長侯友宜今（29）在市議會做新冠肺炎專案報告，但因出席議員遲遲不及半數，導致議程延遲了近１個半小時，民進黨甚至發新聞稿痛批藍營議員刻意遲到、限縮時間，「新北淪為高雄、護航侯友宜」，導致整場會議變成藍綠針對遲到、新聞稿唇槍舌戰。國民黨市議員林金結表示，議會要求市長做專案報告，每個政黨有其立場是天經地義，但是看到這新聞稿提及「侯友宜為超前佈署洋洋得意」、「國民黨護航」他認為不公平，侯平時很謙虛，不應該在市長還沒有上台報告前就羞辱。國民黨市議員陳儀君指出，許多市議員因為服務選民，無法準時2點到議會，為什麼民進黨要用政治語言看待，她要求民進黨道歉；市議員蔡明堂強調，不能干涉議員們的簽到時間，他是真的有事才晚到，民進黨不應該胡思亂想。民進黨市議員陳世榮說，過去在開會時，藍綠議員都會陸陸續續簽到，但是為什麼這次幾乎所有國民黨議員都在３點半以後才簽到？這真的沒有操作嗎？周雅玲解釋，民進黨稍早發布的新聞稿完全沒有詆毀侯友宜的意思。國民黨市議員劉美芳認為，民進黨市議員過去也有協議遲到的事蹟。市議員陳偉杰點出，新聞稿提到「侯友宜洋洋得意」，其實但是中央是民進黨執政，當新北沒有得到中央幫助時，當新北的統籌分配款太低，請問民進黨議員有發聲抱不平？民進黨市議員張志豪表示，六都當中新北市是最後一個做專案報告的，今天的重點應該是報告，而非新聞稿，如果國民黨有意見也可以自行發新聞稿；國民黨市議員周勝考則回應，國民黨不會亂發新聞稿，因為沒有的事是發不出來新聞的，只是要求道歉很困難嗎？