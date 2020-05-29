影／國軍支援口罩國家隊　醫材大廠贈「防疫英雄」感謝牌

▲華新醫材公司董事長鄭永柱致贈「防疫英雄」感謝牌，向所有國軍弟兄姊妹表達最高謝意。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

防疫視同作戰！新冠肺炎肆虐全球，防疫口罩需求大增，國軍從2月6日派駐口罩工廠製作口罩，中央疫情指揮中心逐漸放寬口罩徵用，在完成階段任務後，將於明（30）日功成身退

華新醫材今（29）日中午舉辦感謝餐會，向所有國軍弟兄姊妹與廠內所有員工致意，感謝他們的付出。

▲四個月來，國軍超過3300人次的支援，也讓台灣在這一場疫情，能打出世界所矚目的戰「疫」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

國軍自2月6日支援口罩國家隊生產近4個月，將在明（30）日結束支援任務，華新醫材公司董事長鄭永柱，今（29）日以自助餐方式宴請41位支援國軍與廠內所有員工，感謝大家的辛苦。

鄭永柱說，武漢肺炎疫情爆發，政府超前佈署，除徵收國內各平面醫療口罩外，亦指示經濟部打造口罩國家隊，國內第三大口罩商華新醫材4條專產平面醫用口罩產線遭徵收，在23名員工趕工下，每日生產約23萬片，仍供不應求。

▲國軍自2月6日支援口罩國家隊生產近4個月，將在明（30）日結束支援任務，華新醫材公司董事長鄭永柱感謝大家的辛苦。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

為免工廠員工過勞，及趕製更多口罩，國防部從2月6日起，逐步調派彰化後備指揮部每天約40人次國軍弟兄，分成早晚兩班入廠協助生產，補足輪休與晚班的人力缺口，產線也從4條增加至11條，日產量增至約70萬片。

鄭永柱指出，華新口罩從每日產量僅30萬片，到現在單日產能提升到70萬片，國軍的人力支援功不可沒，但國軍撤離之後，產能將降到日產60萬片，加上6月下旬將有公司自購的3部新機台要進駐，若要達到單日產能達100萬片，人力短缺部分，公司正積極在徵才中，總計將招聘20多人，目前已有約10人前來應聘，新進員工月薪約4.5萬元。

▲華新醫材舉辦感謝餐會，向所有國軍弟兄姊妹與廠內所有員工致意，感謝他們的付出。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

鄭永柱說，未來華新會繼續努力，與國家一起打國際盃，另外口罩觀光工廠部分，預計6月6日就會開始安排銷售，每日提供500號碼牌，每人限購一盒方式讓民眾購買，價格部分目前內部則還在研議。

▲國軍支援口罩生產將功成身退，大家讓台灣在這一場疫情，能打出世界所矚目的戰「疫」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

彰化縣後備指揮部指揮官梁志成上校今（29）日帶領41位支援國軍代表出席華新醫材所舉辦感謝餐會，鄭永柱說，四個月來，國軍超過3300人次的支援，也讓台灣在這一場疫情，能打出世界所矚目的戰「疫」。