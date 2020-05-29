麥寮農水路60年未修　劉建國爭取改善

▲60幾年來都沒整修的農水路。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.29）

▲主委陳吉仲當場要求農田水利會及水保局盡量在今年做好規劃，農委會將在經費上全力支持。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.29）

▲農民鄉親關心灌溉、排水路會勘，冒著大雨跑來現場陳情。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.29）

▲損壞的農水路排水受阻而溢堤，農委會、水利會已經同意要盡快施工。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.29）

儘管傾盆大雨，立委劉建國及農委會主委陳吉仲等一行人會勘了西螺鎮鎮西中排、二崙鄉永定厝小排5-1、小排3-2併行小給4及油車中排一、崙背鄉阿勸分線，最後前往麥寮鄉勘查三盛村等300多公頃，60幾年來都沒整修的農水路，主委陳吉仲當場要求農田水利會及水保局盡量在今年做好，比較大的工程分兩年施作，農委會將在經費上全力支持。今日立法委員劉建國會同行政院農委會主委陳吉仲、雲林農田水利會長洪國浩、農田水利處副處長陳衍源、水土保持局南投分局長陳榮俊、民進黨雲林縣黨部主委江宗保、縣議員廖秋萍、許志豪、許留賓、西螺鎮代表會主席林俊甫、代表許盈盈、許竹承、崙背鄉代表會副主席李居安、代表洪如萍、麥寮鄉民代表許高源、吳明宜及村里長和其他地方人士、農民等至西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉等地進行灌溉、排水路會勘。會長洪國浩表示，今天會勘的各級灌溉排水渠道多己使用年久，渠道老舊，有些甚至是數十年未曾改善，嚴重影響灌溉排水功能，損及農民會員權益，而這些渠道之所未能進行改善，主因是所需經費龐大，改善經費動輒要六、七百萬，其中尤以油車中排需改善長度達1435公尺，工程總經費達3000萬元，如此龐大經費實非雲林農田水利會所能負擔。洪國浩又說，十分感謝主委陳吉仲及立委劉建國的鼎力相助，雲林農田水利會一定在最快的時間內完成規劃，讓農民的生命財產安全能獲得進一步的保障。立委劉建國表示，有些排水溝是陸陸續續處理卻沒完全做好，有的是以前土岸雜草叢生容易起火，清除雜草後水溝很深，老人家騎車經過會怕，所以也要趕快做堤岸。農民鄉親冒著大雨，跑來現場陳情，希望農委會水利會可以趕快做好，雨下這麼大，農民一定會煩惱，這些損壞的農水路，農委會、水利會已經同意要盡快施工，尤其三盛村的60年都沒做的農水路，陳吉仲允諾兩年內完成，趕快給農民有安心的集排水系統可用，農民權利才能獲得保障。