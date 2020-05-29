影／陳時中旋風到永安漁港　做魚丸登彩虹橋代言觀光

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▲鄭文燦也陪同陳時中登上永安漁港的彩虹橋，眺望整個漁港的美麗風景。（圖／記者李春台攝, 2020.05.29）

衛福部長陳時中環台旋風今(29)日下午吹到桃園，他應桃園市長鄭文燦之邀，今天下午來到桃園永安漁港品嚐桃園在地美食，兩人還一起手作魚丸，象徵「防疫丸勝」除了品嘗魚丸，他還和鄭文燦共同登上永安漁港的彩虹橋，眺望整個漁港風景。現場的攤商和民眾見到部長，都親切的向他問好，展現出陳時中超夯的人氣。為了讓陳時中體驗熱情客家風情，場內的魚丸攤上還特別準備要讓部長挑戰手作魚丸，而且規定3分鐘要做47顆魚丸，代表「防疫丸勝」。現做現吃最好吃，只見阿中部長捏完了魚丸，沒等鄭文燦脫口罩，就先拿起魚丸串開吃，邊吃邊點頭，還跟主持人現學現賣，用客家話說「好食」。除了請部長吃魚丸，鄭文燦也準備了拉拉山媽媽桃、桃園在地農特產品美食請陳時中品嚐，陳表示，台灣是個寶島，物產人文非常豐富，很多地方他其實都沒去過、很多地方美食也沒吃過，像今天的永安漁港他從沒來過，鼓勵國人應該在台灣多旅遊。陳時中說，台灣民眾都想要出國玩，但卻連台灣本島也沒走透，所以他才常向大家推薦，台灣有很多好地方，「既然這段時間出國不方便，把要出國玩的精神放在台灣玩是最要緊的。」媒體問到近來被各縣市搶邀當觀光代言人，陳時中笑說，自己是不務正業，大家盛情難卻，「但我真的覺得大家可以在台灣多走走，很多地方都非常棒，光是不同的東西就吃不完了，更不要講說我們的人文風土人情很多可以值得大家去的地方。」