影／一張「新聞稿」讓疫情報告喊卡！侯友宜：尊重議會

新北市長侯友宜今（29）預計在市議會做新冠肺炎專案報告，但藍營議員疑似因刻意遲到導致議程時間遭限縮，被綠營質疑護航侯，綠營更大動作發新聞稿抨擊，整個下午的議程變成藍綠針對新聞稿內容、遲到相互舌戰，讓侯完全沒辦法上台報告；侯事後表示，尊重議會決定，歡迎議員事後針對書面報告提供意見。
今天下午的新冠肺炎專案報告因出席議員遲遲不及半數，導致議程延遲了近１個半小時，民進黨甚至發新聞稿痛批藍營議員刻意遲到、限縮時間，「新北淪為高雄、護航侯友宜」，導致整場會議變成藍綠針對遲到、新聞稿唇槍舌戰，侯友宜完全沒有機會可以上台發言。
會後受訪，侯友宜說，防疫期間最重要把防疫工作做好，尤其來跟議會報告，他非常尊重議會，大家好好團結往前走，好好為新北市民打拚。
被問到沒上台報告會不會覺得可惜，侯友宜表示，這是這幾個月所有同仁辛苦作為的報告，總共113頁向議會詳盡說明，今天沒有口頭報告，若議員對內容有意見，也可以向市府提供意見，市府願意做得更好。
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