影／雲林同鄉文教基金會贈「雲林金篆獎」予彰化縣

▲雲林同鄉文教基金會捐贈2019全國第五屆「雲林金篆獎」書法比賽專集予彰化縣26個鄉鎮市的圖書館，縣長王惠美代表接受。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

為推廣書法國粹，雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉等二十餘名同鄉會員，今（29）日於彰化縣政府視聽簡報室舉行2019全國第五屆「雲林金篆獎」書法比賽專集贈書儀式，縣長王惠美感謝「雲林同鄉文教基金會」將愛心義舉傳播彰化，嘉惠彰化縣民閱讀賞析領略書法藝術。

▲2019全國第五屆「雲林金篆獎」暨海峽兩岸書法比賽集，將活動花絮、優勝作品、評審墨寶與評比感言及深耕軌跡等資料彙編成書刊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

王惠美說，雲林同鄉會彰化分會長期以來對彰化籍的雲林鄉親都非常照顧，17年前在譚董事長的帶領下成立董事會，針對全國雲林同鄉會與雲林縣內弱勢團體給予協助，同時對於文化活動也不遺餘力，特別是書法，每年都會舉行書法比賽，提供擅長寫書法的朋友發揮的空間。

這次贈送「雲林金篆獎」書法比賽集給彰化縣26個鄉鎮市的圖書館，她代表彰化縣政府感謝譚董事長以及所有的董事，期望彰化在地的雲林同鄉親友大家一起努力，為彰化這塊土地付出。

▲縣長王惠美感謝「雲林同鄉文教基金會」將愛心義舉傳播彰。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

雲林同鄉文教基金會除積極籌辦各項公益活動與弱勢族群照顧，除此之外，為了闡揚書藝國粹推廣文化教育，特別彙編2019全國第五屆「雲林金篆獎」暨海峽兩岸書法比賽集，將籌備源起、比賽場景盛況、活動花絮、優勝作品、評審墨寶與評比感言及深耕軌跡等資料彙編成書刊，期望透過這本專集讓民眾發掘書法藝術的新價值。

▲雲林同鄉會與雲林縣內弱勢團體給予協助，同時對於文化活動也不遺餘力，特別是書法，每年都會舉行書法比賽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

彰化縣文化局長張雀芬說，學習書法，不但可以怡情養性，變化氣質，還可以訓練審美及觀察、判斷的能力，彰化縣書法藝術盛行於民間，詩文書畫名家輩出，上自名醫碩儒，下至販夫走卒，多有揮毫之能士，彰化縣政府每年舉辦書法展覽、新春揮毫活動，更成立全國唯一的書道館，積極推展傳承書法藝術。