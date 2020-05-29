影／彰府購25台AI英語機器人　讓沿學童愛ABC

▲彰化縣政府運用台電促協金約補助，添購25台AI英語機器人，提供沿海3鄉國小小朋友都能享有最先進的AI英語學習資源。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

彰化縣芳苑、線西、伸港3鄉國小學童可歡樂學英文！縣長王惠美今（29）日在芳苑鄉建新國小宣布，縣府運用台電促協金約210萬元補助，添購25台AI英語機器人以及相關行動載具、互動式課程教材等，將巡迴沿海3鄉的國小，用寓教於樂方式，讓學童愛上英語而樂於學習。

▲縣長王惠美在學生的帶領下，使用機器人英語應答、操作智慧機器人完成任務。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

王惠美表示，台電台中火力發電廠每年撥給縣政府開發電源促協金，縣政府規畫AI英語行動學習專案，運用一部份促協金210萬元購買25部AI英語機器和相關行動載具、互動式課程教材，巡迴芳苑、線西、伸港等三鄉鎮國小使用，希望藉由新科技、新媒材增加促進學生的增加學習動機，提升英語能力。

▲縣府運用台電促協金約210萬元補助，添購25台AI英語機器人，將巡迴沿海3鄉的國小。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

現場設計AI英語機器人搭配行動載具進行闖關，體會學生在程式教育課程中如何培養AI英語能力。王縣長在學生的帶領下，使用英語教學評量筆與學生PK英語單字、體驗AR課程與機器人英語應答、操作智慧機器人完成任務，這些體驗活動都會是日後實際教材內容，現場也安排縣長真人與AI英語機器人的互動，增添闖關過程的趣味性。

王惠美說，縣府另爭取到前瞻數位建設計畫經費裝設各校全新校園光纖網路，並建置2,149間智慧教室，打造多元的智慧學習環境，另籌設和仁國小AI虛擬實境英語科技學習中心，加上縣內已設5所自造教育及科技中心與2所AIoT智慧聯網教育中心，讓孩子都能享有相關的資源，更加的國際化。

▲彰化縣積極發展AI英語相關教育措施，再度運用台電促協金添購最新科技25台AI英語機器人以及相關行動載具、互動式課程教材。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

教育處長陳逸玲指出，彰化縣積極發展AI英語相關教育措施，再度運用台電促協金添購最新科技25台AI英語機器人以及相關行動載具、互動式課程教材等，提供沿海3鄉國小小朋友都能享有最先進的AI英語學習資源，並規劃3鄉教師接受師訓進行程式言語教學增能研習，培育彰化縣的AI英語人才。