公辦電視罷免說明會陳冠榮唱獨角戲　高市府：不配合演出

高雄市第3屆市長罷免案公辦電視罷免說明會，明(30)日上午登場，由於高雄市長韓國瑜先前透過管道表態不參加，明天將由罷韓領銜人陳冠榮獨撐全場。高雄市新聞局長鄭照新則表示，市府現在就是專心市政，所以相關的政治對手戲演出，我們就不配合演出了。





韓國瑜罷免案的說明會「高雄市第3屆市長罷免案公辦電視罷免說明會」，將在明天上午9點登場，罷韓領銜人陳冠榮日前喊話「被罷免人參與公辦罷免說明會、提出答辯書是法定義務」，無論韓國瑜市長是否參加，他身為提案領銜人，一定準時出席，清楚向社會各界說明55萬高雄市民的罷免民意，他當時也喊話韓國瑜，現在後悔還來得及，甚至引用韓國瑜選總統時的一句話「恁爸等你」回嗆。





鄭照新指出，政治運動團體在這段需要不斷的衝高聲量，甚至是故意要製造衝突，我們都能理解，但是市府現在就是專心市政、紓困、振興、治水，所以相關的政治對手戲演出，我們就不配合演出了，希望能夠專注在市政上面。





罷韓團體強調，既然法有明定要舉辦，出席罷免說明會是權利也是責任，沒有理由放棄參與，就算是「唱獨角戲」也沒有關係，由陳冠榮獨撐全場，更能充份闡述罷免理由書的內容，鼓勵市民朋友積極行使憲法保障的罷免權，在6/6〈星期六〉踴躍出門為高雄投下神聖的罷免票；也能繼續揭發各種「韓式詐欺」的樣態和手法，提醒市民朋友看清事實真相不要輕易受騙上當。





高雄市選委會表示，本次公辦電視罷免說明會，將於本5月30日9點進行現場直播、5月31日下午15時至16時重播，民眾可於高雄市有線電視公用頻道（第3頻道）收看，現場亦安排手語翻譯。除了電視直播外，也透過市選委會官方YouTube進行網路直播，民眾可在高雄市選委會官網及中央選委會官網上可看到罷免說明會之YouTube直播。連結網址為：https://youtu.be/lq07cMUOyXo













