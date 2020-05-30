響應防疫新生活　台中餐飲業祭優惠提振消費信心

昭日堂超前政府部署，豪撒百萬現金抵用券，消費滿千可抵100元現金券等，優惠多多，競搶後疫情時代大餅。

台中市餐飲界龍頭潮港城集團，去年歷經跳票、股東改組，集團異名

「廣大潮港城」

風波後，今年又碰上新冠肺炎疫情衝擊，情況最慘時，業績掉了七成

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「 廣大潮港城」集團執行長吳俊彥表示，疫情爆發期間，集團積極重整，包括內部組織、人員教育訓練，連主廚都自我精進開發新料理等，希望超前部署，迎接疫情趨緩新商機。今年5月業績已回復6成，集團預估第四季大約十月左右，可望回復往昔營運榮景。

▲台中潮港城國際美食會館位於魚市場樓上，每天海鮮食材直送，品質控與新鮮度成了金字招牌，最受消費者喜愛。（圖／金武鳳攝，2020.5.30)

疫情趨緩，為感謝消費者支持，「廣大潮港城」集團旗下潮港城、皇潮鼎宴的太陽百匯全面79折，女兒紅港式飲茶紅點茶樓周一至周四，5人同行1人免費，周五至周日也是79折回饋。

▲台中潮港城美食會館太陽百匯廳菜色豐富，尤以現點現烹調的海鮮料理最受歡迎。（圖／金武鳳攝，2020.5.30)

菇神景觀餐廳台中新社店及南投鹿谷店，響應向醫護、警消及海關人員致謝，來店消費滿千元即送五百元折價券，一般民眾只要說出通關密語「金針菇燙15秒，健康美味一口咬」即可獲贈金針菇一包，優惠活動以及加料不加價雙重回饋。

▲台中新社菇神景觀餐廳感謝防疫人員辛勞，憑證消費滿1000送500扺用券，誠意十足。（圖／金武鳳攝，2020.5.30)

昭日堂響應防疫新生活，繼5月在昭日堂燒肉、鍋煮及鍋好日新時代店消費，即發送三品牌聯名通用的100元現金券後，6月起加碼推出現金電子券，民眾只要關注品牌餐廳粉絲團，就可在Fb粉專優惠專區，找到100元現金電子券，用餐結帳時以手機出示，一樣可享消費滿千現折100元優惠。

▲台中知名燒肉店昭日堂大手筆，豪撒百萬現金扺用券，消費滿千可扺100抵用券，要提振消費信心。（圖／昭日堂提供）

昭日堂王啟倫總經理表示，昭日堂發放的100元現金券，6月起開放用餐消費折抵，首波發送的紙本100元現金券約40萬元，外加粉專的100現金電子券，大手筆送出百萬元，要讓消費者減輕負擔，儘管恢復消費信心！

國內疫情趨緩，台中市餐飲業拼經濟各祭優惠吸客！「廣大潮港城」集團旗下三大會館，6月1日起同步79折好康大放送；菇神景觀餐廳向醫護警消及海關人員致謝，消費滿千送500元折價券；知名燒肉店潮港城美食會館位於台中魚市場（哈魚碼頭）二樓，地利之便，潮港城8成以上海鮮食材都是從樓下直送樓上，產地到餐桌最能管控品質與新鮮度，也因此潮港城的海鮮料理成了吸客招牌，深受消費者喜愛。