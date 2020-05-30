全台首場農福政策宣導　劉建國邀農委會到雲林召開

▲主委陳吉仲向農民說明「農業保險法」、「農民退休儲金條例」及其他政策、福利等相關措施。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.29）

▲劉建國感謝陳主委於會期即將結束前迅速提出草案，得以在立法院審查通過。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.29）

▲會長洪國浩感謝主委陳吉仲及立委劉建國鼎力相助，參與首場農福政策宣導。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.29）

立法院第一會期即將結束，會期中火速通過兩部重要的農業法案，由農委會主委陳吉仲提出的「農業保險法」及「農民退休儲金條例」草案，得以在立法院審查通過；立委劉建國表示，相信台灣的農民在這段時間，相關的權益、照顧都會有全面的提升。28日晚間，在立委劉建國邀請下，農委會主委陳吉仲也到雲林，並召開全國第一場「農委會農民福利政策宣導會」，向農民說明「農業保險法」、「農民退休儲金條例」及其他政策、福利等相關措施。農委會主委陳吉仲表示，過去農民都是看天吃飯，一旦農作遭受天災，現行只有現金救助可以幫助農民，但這一定不夠，因此一定要開辦農作保險，來確保農民的收入，且在劉建國委員的爭取下，農業保險法有100億的基金，因此農委會將以此為基礎，未來將朝向對產品的保險改為對家庭的保險，依據家庭從農人數、耕作土地面積等，政府保障農民家庭收入，讓基金能確實用在農民身上。農委會主委陳吉仲接著指出，農民退休儲金就是依據基本工資23800為基礎，每月農民可選擇提1%至10%的儲金，存入指定帳戶，政府也提撥相對金額存入帳戶，並保證每年3%的收益，當農民65歲後，除了老農津貼照領外，能夠再有一筆退休儲金可以每月領，保障農民退休生活。陳吉仲表示，這個政策明年一月就會上路，60歲以下，有農保的農民都可以參加。立委劉建國表示，很感謝主委陳吉仲今日能來雲林召開第一場「農委會農民福利政策宣導會」，自陳主委上任以來，台灣農民的權益可說都是全面提升，例如過去農漁民子弟獎助學金，就與軍公教勞不平等，在主委的努力下，平均提高3千元到5000千元，補助跟軍公教勞一致。劉建國又說，而「農業保險法」及「農民退休儲金條例」，陳主委也迅速的提出草案下，得以在立法院審查通過，相信台灣的農民在這段時間，相關的權益、照顧都會有全面的提升。