影／企業博施濟眾造福鄉里　捐贈雲林救護車1部

▲縣長感謝會長蔡陳嫌女士及其家族成員，贈土地助建東勢分隊、更捐贈水箱車、長照交通車及救護車。（記者蘇榮泉攝，2020.05.30）

▲縣長張麗善代表受贈後，回贈感謝狀及紀念品。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.30）

▲鄉長林維戊、主席陳昭源、會長蔡陳嫌、農會總幹事陳倉富、縣內警義消、地方鄉紳等皆到場共襄盛舉。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.30）

▲救護車內部裝備完善、先進，大大提升緊急救護品質。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.30）

出生於雲林東勢鄉的「辰浩投資有限公司」負責人陳耀峯先生，體認雲林縣消防局致力於提昇緊急醫療救護能力，毅然決定出資300餘萬元採購救護車1部，連同相關緊急救護裝備器材，30日捐贈雲林縣消防局東勢分隊，供執行到院前緊急救護使用，有助提升沿海地區緊急醫療品質及搶救人命。縣府為表謝忱，30日於雲林縣消防局第三大隊東勢分隊辦理救護車捐贈儀式，由縣長張麗善代表受贈，並回贈感謝狀及紀念品，張縣長感謝陳耀峯先生造福鄉里，並表示會善加利用，將每一位需要緊急救護的鄉親安全送達醫療院所。縣長張麗善表示，陳耀峯先生贈救護車義舉，讓消防救護人員有更好的救護車輛及配備，為縣民提供更優質的到院前緊急救護服務，確保民眾生命安全。張麗善更感謝與會東勢鄉老人會長蔡陳嫌女士，張麗善指出，昔日因會長夫婿蔡壁山先生捐贈土地，助東勢消防分隊興建，還有小型水廂消防車、小型消防車及長照交通車；今她的堂弟陳耀峯董事長再慨捐救護車，在鄉親最需要時，得以第一時間即時救護。張麗善說，今日所捐贈救護車，裝備完善、先進，大大提升緊急救護品質，再次抱以感恩的心情，代表東勢鄉所有鄉親，感謝陳耀峯董事長、東勢老人會長蔡陳嫌女士及家族秉持造福、回饋鄉親心意，無私的奉獻。東勢消防分隊退休分隊長黃昇晃指出，辰浩投資公司負責人陳耀峯先生聽聞其堂姐，也是東勢鄉老人會會長蔡陳嫌女士苦於鄉親因沿海地區資源匱乏，就醫不便，故萌生捐贈救護車回饋東勢鄉的念頭。黃昇晃又說，期間在東勢救護義消幹事方麗茹與東勢義消幹事蔡明峰的牽線下，促成此捐贈善舉。他期望消防局東勢分隊能好好利用此捐贈救護車，幫助更多急需要緊急救護服務的傷病患。今日捐贈典禮，包括東勢鄉長林維戊、代表會主席陳昭源、老人會會長蔡陳嫌、東勢鄉農會總幹事陳倉富、縣內警義消、地方鄉紳等皆到場共襄盛舉，氣氛相當熱鬧。