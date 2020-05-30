芳苑海牛學校正式開學　農委會許可立案

真的有「放牛班」，且是經過農委會許可立案的，彰化縣唯一「放牛班」學校今（30）日正式開學，學生是一群海牛，「海牛學校」校長魏清水引導兩頭資優黃牛載遊客到潮間帶旅遊，校長魏清水說，海牛學校將延續海牛文化，成為休閒體驗與海洋文化教育的平台。

▲全國第一所海牛學校正式開學。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.30）

彰化海牛採蚵被彰化縣文化局登錄為營業類「彰化縣無形文化資產」，推動和保護海牛採蚵文化的魏清水，發現鄉內當作海牛的黃牛高齡化和過勞，在芳苑鄉普天宮東側成立海牛學校，普選個性溫和、尚稱天資聰穎的10頭黃牛當見習生，培訓期間不出任務，整天在學校上課、吃草和休憩，被戲稱編入「放牛班」。

海牛採蚵活動場所都在戶外，但配合新冠肺炎防疫，海牛學校開學典禮延後到今（30）日舉行

﹔

魏清水和副校長李昱志升旗後，兩頭拉車載客經驗豐富的黃牛編入「資優班」，載遊客到潮間帶遊玩，小朋友搶搭牛車嘗新鮮，有的成人遊客不捨海牛負擔沈重，自願步行陪伴牠走到潮間帶。

▲小朋友拿著牧草餵食海牛學校的黃牛。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.30）

魏清水表示，成立海牛學校目的有3，首要延續文化資產，第二是讓年輕人返鄉從事牛車採蚵工作有發展的機會，也不用擔心養牛的問題，第三讓這產業可以持續發光，參與協會學習養牛免費，僅酌收基本養牛費。

魏清水講解潮間帶生態和養蚵文化，帶30名遊客採蚵、洗蚵、烤蚵，小朋友拿鐵耙挖文蛤等野生貝類，玩得不亦樂乎。近午遊客上岸，到普天宮斜對面海鮮餐廳享用在地海產。兩頭資優班海牛回校後吃大餐，放牛班見習生沒得吃。

▲「海牛學校」是彰化縣唯一實施資優班和放牛班學校。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.30）

二林斗苑休閒農業區發展協會理事長李俊憲表示，說，海牛學校只有2個班，還沒接受訓練，或是訓練中的都在放牛班，已經可以出海採蚵、載運遊客的在資優班，通常10頭牛僅有1頭符合資格，目前復育12頭，已有2頭海牛進入資優班資格，平均1頭要訓練半年。