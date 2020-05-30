2020鹿港慶端陽系列活動迎龍王、龍舟開光點睛

「2020鹿港慶端陽系列活動首部曲-龍王祭」今（30）日在鹿港龍山寺登場，藉迎龍王、水仙尊王繞境及龍舟開光點睛，祈求國泰民安及龍舟賽順利，彰化縣長王惠美邀民眾6月24日及25日來鹿港看龍舟賽、嚐美食。

▲彰化縣長王惠美前往鹿港天后宮恭迎水仙尊王。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.30）

彰化縣長王惠美、彰化縣龍舟委員會主委涂淑媚議員等人先在鹿港龍山寺恭迎龍王起駕，隨後前往鹿港天后宮恭迎水仙尊王，由鹿港天后宮管理委員會副主委胡渭谷等人陪同，下午則前往福鹿溪為龍舟開光點睛，完成龍王祭典儀式，為鹿港慶端陽系列活動揭開序幕。

▲戰鼓隊氣勢磅礡的戰鼓聲下，3艘龍舟繞境一起前往福鹿溪之龍舟競賽場地。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.30）

王惠美說，因為疫情趨緩，原本預訂取消的慶端陽活動又再次籌劃，就是希望透過慶端陽活動，讓在地傳統文化繼續保存下來，也因為疫情的關係，龍舟賽今年縮短為2天，白天賽龍舟，晚上在鹿港中山路、老街等處也有佈燈，歡迎所有鄉親朋友來鹿港，看龍舟賽，晚上欣賞鹿港在地夜景，品嘗在地小吃。

▲「2020鹿港慶端陽系列活動首部曲-龍王祭」在鹿港龍山寺登場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.30）

王惠美指出，「一府二鹿三艋舺」，每個地方都有划龍舟，但是鹿港特別的地方，就是還有舉辦龍王祭的活動，透過龍王、觀世音菩薩、媽祖、水仙尊王，保佑大家端午佳節都能夠更加平安順遂。今年因為疫情關係，從5月27日開始連續3天在龍山寺辦理「龍王賜甘露祈安吉祥法會」，由鄉親提供的礦泉水經過觀世音菩薩與龍王尊神的加持，讓有需求的鄉親索取，保佑大家平安。

▲彰化縣長王惠美分送經過觀世音菩薩與龍王尊神加持的礦泉水保佑大家平安。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.30）

王惠美也說，鹿港龍王祭為國內特有民俗儀式，今年雖然受到疫情影響，縮小規模舉辦，但開場表演在文開國小-戰鼓隊氣勢磅礡的戰鼓聲下，展現出雷霆萬鈞的氣勢，且彰顯龍王尊神的尊貴與神聖外，為這場傳統民俗儀式揭開序幕。

恭迎龍山寺「龍王尊神」，帶領著藝陣團隊、在地北管樂團「玉琴軒」及3艘龍舟陪同繞境，自龍山寺起駕後，經中山路至天后宮，迎同司管水域安全的天后宮「水仙尊王」，一起前往福鹿溪之龍舟競賽場地，舉行「龍王祭典˙開光點睛」儀式。