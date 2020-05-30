罷韓團體橋頭余登發故居誓師　拉抬罷韓聲勢

▲陳冠榮、尹立、張博洋等人攜手疾喊，三山演習是要展現高雄人熱情，相信高雄人下星期都會做出正確決定，一起「光復高雄」。(圖／wecare高雄提供)

高雄市長韓國瑜罷免投票本週為最後一個黃金週末，數百位罷韓支持者今天下午和罷韓團體成員們頂著大太陽，從高雄市橋頭區余登發故居出發，也就是民國63年橋頭事件發生地出發，遊行到大約200公尺外的鳳橋宮前，眾人高舉罷韓黃絲帶、高喊罷韓口號，為下週末即將登場罷韓投票拉抬聲勢。罷韓投票將於6月6日登場，今天罷韓黃金週正式登場，除了「光復高雄總部」所完成第100場、第50萬條民主黃絲帶發送活動外，高市綠營民代也將響應完成百大路口人體看板行動。罷韓團體除了今天在岡山舉行舉辦罷韓「三山造勢」，並規劃「遍地開花」從今天下午四點從橋頭出發，一連7天上街遊行，號召高雄市民站出來，一起走最後一哩路。首場今天下午四點從有民主聖地之稱的橋頭余登發故居出發，走到橋頭事件的歷史場景，象徵傳承民主自由的精神，晚上6時6分在高捷岡山站外廣場舉辦罷韓演習。值得注意的是在南岡山捷運站罷韓活動中，準時在傍晚6點6分高舉黃絲帶，意味翻轉當初韓國瑜市長選舉拿下高票的「三山」，現場群眾振臂疾呼「堅定罷韓、非韓不投、光復高雄、天佑台灣」。立委劉世芳、邱志偉、及高市議員高閔琳都到場表態力挺罷韓。同時，罷韓行動發起人陳冠榮也到場砲轟韓國瑜今天上午逃避罷免說明會狂酸，今天上午堪稱韓國瑜有史以來「最完美的演出」，「沒有謊話、沒有大話，沒有任何收割，事實查核也找不出任何破綻」罷韓發起人之一尹立表示，台灣民主走到今天，能有這樣的市長，「我想所有高雄人、台灣人都瞠目結舌」。台灣基進黨發言人張博洋說，韓國瑜把三山當成選舉戰績，但選後卻無視三山選民需求，對地方建設發展不聞不問，「真正的愛高雄不是這樣」，現在就來扭轉韓曾經拿下的三山。高雄市選委會提醒，6月6日當天，不管是罷韓還是挺韓的民眾，都不能用Line，臉書等宣傳，臉書大頭貼也不能更換成有相關主張的照片，以免觸法。一旦違反規定，可處50萬到500萬罰緩，民眾可千萬要注意。