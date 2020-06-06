美食巷仔內／ 新加坡「醬油雞」　一甲子美味港都飄香

新加坡因特殊的地理位置，發展出多元飲食文化，傳統料理除了海南雞飯，「醬油雞」也令人印象深刻。在新加坡擁有60年歷史的「海記醬油雞」跨海到了港都，以雞高湯、老抽、八角等，滷製而成的醬油雞，不僅外表油亮迷人、軟嫰的肉質、濃郁醬香，搭配香氣撲鼻的雞味飯，每一口都令人難忘。



▲ 「脆皮燒肉」酥脆豬皮、滑嫩脂肪、多汁瘦肉，食神級的風味一定要試試。（圖／記者陳美嘉攝）

來自新加坡的「海記醬油雞」（HAIKEE）是由第三代兄弟王建強與王建榮已故的爺爺在1959年所創立的。王建強說，爺爺從海南島漂洋過海到南洋（現在的新加坡），在海山賣雞飯、自創的醬油雞，就這樣一路傳承到飄香60年。現在，不僅品牌定位趨向年輕化，也成立海外據點，高雄夢時代是南部第一家分店。



▲ 「海記醬油雞」用煮油雞的高湯，加上兩種老抽、糖、鹽、八角等做成滷汁，將肉雞整隻「滷」至入味。（圖／記者陳美嘉攝） 「海記醬油雞」用煮油雞的高湯，加上兩種老抽、糖、鹽、八角等做成滷汁，將肉雞整隻「滷」至入味，滿溢的醬香超級迷人。雞味飯則是先將蔥蒜、香茅等多種香水料炒香，再加入雞高湯、泰國香米拌炒，肉香伴著米香，每一口都超級滿足。



▲參巴溏心炸蛋、泰式炸豆腐、限定的鹹蛋金沙山藥等特色小菜也值得一嚐。（圖／記者陳美嘉攝）

「脆皮燒肉」選用五花肉醃製，經過一個晚上風乾等繁複程序，火烤過的燒肉，喀滋喀滋的酥脆豬皮、滑嫩脂肪、多汁瘦肉，食神級的風味一定要試試。





「參巴溏心炸蛋」將溏心蛋直接油炸，外表酥香而蛋黃依舊保留滑順口感，搭配自製的參巴醬，是一道極具特色的東南亞料理。而泰式炸豆腐及限定的「鹹蛋金沙山藥」也值得一嚐。



▲ 在新加坡擁有60年歷史的「海記醬油雞」跨海到了港都，於高雄夢時代設立南部第一家分店。（圖／記者陳美嘉攝）

高雄限定的「滷脆麵」系列研發過程很有趣，王建強說，受到新冠肺炎疫情影響，沒辦法回新加坡，又特別想念家鄉味，就以硬硬脆脆的廣東生麵，結合新加坡風味的醬汁，研發出蕈香鳳爪、蕈香醬油雞兩種口味。即日起至6月30日，開幕首月有滿額優惠活動。



