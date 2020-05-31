63台灣照服日　王惠美明年辦理表揚大會

為提升照顧服務員專業形象並鼓勵更多民眾及單位一起加入長照行業，義德發集團今（31）日在員林市圓林園生態公園舉辦「63台灣照服日」倡議活動，彰化縣長王惠美與各鄉鎮市長等一起送太陽花給優良照服員，王惠美說，明年將由彰化縣政府來辦理照服員表揚活動。

長期照顧是縣府相當重視的議題，長期照顧服務法自106年6月3日施行正式上路，邁入新里程碑，照顧服務員更是長照服務中不可或缺的重要一環，義德發集團於今(31)日上午在員林市圓林園生態公園舉辦「63臺灣照服日」倡議活動，義德發集團董事長林亮暉等人發起，將每年6月3日訂為「63臺灣照服日」。

王惠美說，太陽菊花一年四季盛開，花語寓意為「希望、幸福及感恩的心」，王惠美特別獻上太陽菊花給照服員，除了向第一線照顧服務員、照顧服務移工與家庭照顧者致意之外，藉此呼籲政府及社會各界，喚起社會大眾重視照顧服務職業價值與地位。

▲彰化縣長王惠美簽名，籲請各界重視照顧服務員的重要性。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.31）

王惠美指出，今日帶著縣府行政團隊參與63臺灣照服日倡議活動，不論是未來面臨老人化社會及身心障礙者的照護服務，確實都需要照護服務員的照顧，如何提升照服員之尊嚴，讓社會大眾知道照服員的重要性，活動除了感謝勞苦功高的照服員之外，也期許更多鄉親能夠瞭解照服員的辛苦。

▲辛苦付出的照服員每個人都很樂觀的面對老人化社會及身心障礙者的照護服務。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.31）

林亮暉表示，照顧服務員需經過90到142小時的專業課程訓練及實習，還要取得「照顧服務員單一級技術士證照」以提升專業照顧技能，照服員長期為這些失智與失能長輩默默付出，真的很辛苦，所以希望能號召各界倡議將希望6月3日訂為台灣照服日。

王惠美說，彰化縣65歲以上老人已逾20萬人，很感謝照服員對長輩的服務，由於台灣照服法通過的比較慢，像日本由日本的本國人照顧，相較下台灣過去都依賴外籍勞工照顧，但在少子化和高齡化的台灣社會，未來對照服員的需求會愈來愈高，希望6月3日能訂為台灣照服日，明年就由彰化縣政府來辦理表揚大會。