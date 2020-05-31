雲林花生腐壞水稻空炮彈　蘇治芬盼政府救助

▲立委蘇治芬首先到花生農田，花生腐壞發芽受損率均達50%以上。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.31）

▲立委蘇治芬（左43）農改場官員實地勘查水稻「空炮彈」的情形。。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.31）

▲蘇治芬除呼籲農民要加入農業保險。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.31）

▲花生腐壞發芽受損率均達50%以上。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.31）

極端氣候致雲林花生腐壞發芽、水稻不稔實，花生田受損率均達50%以上，水稻失收達兩成以上；立委蘇治芬請農糧署趕快發文給各公所統計受損的面積，病呼籲農民要投保農業保險，每分地水稻保費不到50元，如果失收超過兩成，可保險理賠約1800元，而政府的天然災害救助還是可以領得到。蘇治芬表示，受到極端氣候影響，1月寒流來襲，3月下酸雨，5月又連續下了數天雨，花生、水稻農產品損失嚴重，會勘中看出很多問題，花生不是長不出就是腐壞發芽、水稻結不了果實成空炮彈等問題，請農糧署趕快發文給各公所統計受損的面積，如果政府不知道整體受損狀況，政府就無法啟動天然災害救助。稻農指出，今年稻穗每串米粒從180顆減少到120顆，由於1月水稻開花期間又遇到寒流低溫，花粉受凍造成「空炮彈」的不稔實普遍，一分地原本可收成2200台斤，目前大概會減少500台斤左右，農民白做工損失嚴重。蘇治芬除呼籲花生農、稻農趕快向各公所申報損失外，另也呼籲農民要加入農業保險，因為農民只要出一成的保費，等於一分地水稻保費不到50元，但如果農損達2成以上，就可理賠一成的收費，約200台斤的米1800元，如果損失3成，就可理賠3600元，比天然災害現金救助高。雲林縣農業處長魏勝德表示，縣府19日增派員會同台南區農改場及農糧署中區分署現場勘查，經改良場鹿草分場陳榮坤分場長勘查初步判斷，稻穀空包彈情形應為部分水稻田區提早種植，導致生育期於4月（4/5-4/7或4/12-4/14）遭遇低溫傷害所產生的不稔實情形。雲林縣長張麗善表示，經現勘確實有許多田區受損率達20%以上，不稔的狀況也是全面性，建議中央為照顧稻農請將水稻公告為救助項目，從寬從速照顧農民生計。