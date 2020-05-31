全台「最強業配」阿中部長　中市府贈「澎湃包」致謝

全台「最強業配」衛福部長陳時中今(31)日走訪台中，受台中市長盧秀燕一同宣傳7月登場的「第2屆台中購物節」，現場超過200位商圈、農會、觀光業代表輪番上台「走秀」，擺出琳瑯滿目的特色名產，為商品拍攝宣傳短片，多元特色的手勢口號齊出，為行銷台中產業拚了。

陳時中首站來到台中產業故事館，現場人氣滿滿，盧秀燕與陳時中穿上「2020台中購物節」專屬白T恤出席，一起喊出「台中購物節 ，五告厚！」、「阿中愛台中、歡迎來台中！」現場宛如偶像明星見面會，人潮擠得水洩不通，兩人與超過上百種特產同框比讚，包含韭讚麵、葫蘆墩米、紫鄉芋片、安農香腸、東勢農會總統梨、太平農會貴妃荔枝及新社農會香菇素肉條等29區農特產品，宛如「辦桌美食秀」，合力行銷台中。

盧秀燕表示，「陳部長防疫100分、拚經濟也100分！」，日前陳部長先前來過一次台中，肯定台中防疫井然有序，這次台中農產品需要行銷，部長不辭辛勞前來力挺，陳部長真的很愛台中，對台中很好，也感謝陳時中的領導，讓台灣成為全世界疫情最緩和地方。

陳時中說，台中的西瓜麵、馬鈴薯麵等美食非常有創意，來台中才知道台灣物產豐饒，非常感謝台中的配合，才讓世界看到台灣、效仿台灣模式，相信中央與地方政府繼續合作，能讓台灣更好。此外，6月7日有些限制將解封，希望防疫新生活能落實在民眾日常，建立堅強防線。

為感謝陳時中蒞臨台中，盧秀燕特別致贈兩份神秘禮物「澎湃包」與「薩克斯風」，其中「澎湃包」除裝有太陽餅、珍珠奶茶酥、梨山茶包、南棗核桃糕，以及手工皂跟乾洗手液等防疫聖品，更加碼隱藏版，印有阿中部長肖像的特製煎餅，巧思十足；「薩克斯風」則是后里具代表性產業之一，捐贈在地樂器，展現台中人滿滿熱情與謝意。