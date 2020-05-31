阿中部長一中商圈喝珍奶　民眾超嗨宛如明星見面會

▲衛福部長陳時中表示，台中是珍奶的故鄉，搖珍奶初體驗就在台中(圖／市政府提供2020.5.31)

人氣王衛福部長陳時中今(31)

台中第二站到一中商圈，市長盧秀燕更邀請阿中部長化身一日攤商，體驗製作源自台中的「珍珠奶茶」，

現場宛如偶像明星見面會，人潮擠得水洩不通。

陳時中大聲掛保證，「敦睦艦隊全員解除隔離了！一中商圈很安全，大家可以放心來！」

陳時中抵達一中商圈後，在盧秀燕帶領下前往特色茶飲店，現場已擠滿拿著手機要捕捉「野生市長、野生部長」的熱情民眾，看到兩人前來紛紛歡呼，盧秀燕與陳時中親切向民眾打招呼後，隨即消毒雙手，搖出最道地的珍奶，以行動力挺台中。

盧秀燕表示，因敦睦艦隊官兵爆發確診新冠肺炎後，官兵們在台中一中校園外集合的足跡曝光，導致商圈生意受影響，經過市府消毒、帶頭消費與店家防疫下，已安全無虞，人潮逐漸回流；為向店家加油打氣，今特別陪同陳部長到一中商圈振興經濟，向全國遊客掛保證，現在的一中商圈很安全，歡迎大家來消費！

▲衛福部長陳時中台中第二站到一中商圈，現場宛如偶像明星見面會，人潮擠得水洩不通(圖／柳榮俊攝2020.5.31)

盧秀燕也說，台灣打入全世界、變成人氣飲品的就是珍珠奶茶，而珍珠奶茶的發源地就在台中，邀請陳部長一起體驗手搖珍奶、喝珍奶，就是要讓民眾了解名揚國際的珍奶發源自台中，要喝到最道地的珍奶，就要來台中。

陳時中表示，「台中是珍奶的故鄉！搖珍奶初體驗就在台中！」一來就看到很多熱情民眾，覺得很高興，除了珍奶之外，這條街還有很多可以逛的地方；他更打趣說，「珍奶非常好喝！我怕喝太多會變胖！」給珍奶高評價，期待未來與台中能有更多合作，大家一起做好防疫與振興工作。

此外，曾經身為牙醫的陳時中也不忘提醒民眾，飯前要勤洗手，飯後要刷牙、用牙線，牙齒才會健康。

經發局指出，受疫情影響，一中商圈曾讓消費者怯步，市府除在第一時間全面消毒，日前盧市長更親自帶頭消費，努力推廣台中市獨創的「商圈消費券」，與商圈會員店家紛紛推出優惠折扣下，讓民眾信心、消費者陸續回流。