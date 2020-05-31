罷韓決戰黃金週　「Wecare高雄」直搗韓市府前

公民團體「Wecare高雄」繼日前在旗山、岡山進行罷韓演習，今(31)日罷韓團體今舉行「三山」罷韓演習最終場鳳山場，號召上萬群眾直搗高雄市長韓國瑜所在的鳳山行政中心前，從光復路的鳳山行政中心遊行至衛武營廣場，現場再現長達百公尺的超級民主黃布條，數千人綁黃絲帶，高喊「光復高雄」。今天的遊行由「罷韓四君子」尹立、陳冠榮、張博洋、李佾潔領軍，號召「最後一哩路、勇敢一起走」，立委趙天麟、許智傑及市議員康裕成、陳慧文、林智鴻、簡煥宗、邱俊憲、何權峰、黃捷參加、資深媒體人王瑞德也到場聲援，一同遊行罷韓的最後一哩路。罷韓團體預估，罷韓黃絲帶共發出3萬條。陳冠榮表示，高雄的價值被韓國瑜的權力綁架，被少數韓粉暴力威脅，然而高雄是所有高雄人的高雄，不是少數韓粉、韓國瑜的高雄，大家6月6日要光復高雄，要韓國瑜把高雄還給高雄人。尹立指出，罷韓投票剩下6天，韓國瑜這次有非常多奧步，威脅、恐嚇市民不要出來投票，各種的奧步盡出，市民必須要堅定、無懼、勇敢的出來投票，因為我們都是勇敢的高雄人。張博洋說，挑選這個地方作為三山演習最終戰，因為這裡是韓國瑜擔任市長的地方，是他決定去選總統的地方，也是他針對台灣人、高雄人出征的地方，同時這條路叫做光復路，光復高雄概念源自於手無寸鐵市民，對抗市長、對抗政府的暴政，所以今天選擇從光復路出發，一路走到高雄最具代表性的衛武營，要向韓國瑜表達高雄人的心聲。「公民割草行動」發言人李佾潔說，面對韓及市府的壓迫、脅迫，只要千萬個市民一起站出來，再怎麼凶惡的惡勢力都不會成功，呼籲市民6月6日堅定出來投票。